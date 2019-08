Nhà hàng thịt nướng trưng bày đồ lưu niệm của nhóm BTS ở Hà Nội

Văn hóa Hàn Quốc không còn xa lạ với giới trẻ Việt. Nghe nhạc K-pop và ăn đồ Hàn trở thành thói quen và sở thích của nhiều người. Họ thường tìm đến những không gian quán xá đậm chất Hàn, thưởng thức các món ăn quen thuộc như thịt nướng, mì lạnh, canh kim chi, cơm trộn... trong tiếng nhạc của thần tượng. Các fan của BTS tại Hà Nội đang mách nhau về một địa chỉ, nơi vừa có thể dùng bữa, vừa có thể mua những sản phẩm mang đậm dấu ấn của nhóm nhạc đang gây sốt toàn cầu này.

BTS (hay BT21) gồm 7 thành viên người Hàn Quốc nhưng danh tiếng của họ đã vượt ra khỏi biên giới xứ sở kim chi, tạo nên làn sóng hâm mộ trên khắp thế giới, ghi tên mình trên bản đồ âm nhạc bằng các kỷ lục album bán ra. Hàng triệu fan theo dõi, lượng vé concert được bán nhanh chóng mặt. Đi kèm với độ nổi tiếng của BTS, nhiều sản phẩm, nhãn hàng gắn liền với tên tuổi 7 chàng "oppa" cũng được các fan săn lùng.

Không gian phòng trưng bày BTS tại Hà Nội.

Người hâm mộ BTS ở Hà Nội có thể tham quan phòng trưng bày và mua các sản phẩm như áo phông, bộ đồ ngủ, váy in hình sticker do chính 7 anh chàng tự tay thiết kế. Ngoài ra, một số sản phẩm như mặt nạ, mỹ phẩm... do nhóm làm đại diện cũng sẽ được bày bán. Có tới 200 sản phẩm được trưng bày và giới thiệu ở phòng triển lãm, thời gian tới sẽ mở rộng để phong phú hơn về chủng loại. Tất cả đều được sản xuất chính hãng và kiểm tra nghiêm ngặt. Thông thường, các army ở Việt Nam (tên cộng đồng người hâm mộ BTS) đều phải order các sản phẩm này từ nước ngoài, chờ đợi lâu và giá thành cao do vận chuyển quãng đường xa. Đây cũng là phòng trưng bày đầu tiên của nhóm tại khu vực Đông Nam Á.

Ngoài mua sắm, fan còn có thể thưởng thức một thực đơn mang tên thần tượng với giá khoảng 300.000 đồng/người. Thực đơn BTS bao gồm món chính là thịt lợn nướng tẩm gia vị. Món ăn kèm, bạn có thể chọn mì lạnh hoặc canh tương ăn cùng cơm trắng. Thịt lợn nướng được tẩm ướp vừa vặn, chuẩn vị vì chủ quán và đầu bếp đều người Hàn Quốc. Thịt khá mềm, sốt tẩm ngọt, ăn kèm rau xà lách, kim chi, tất nhiên không thể thiếu một chiếc lá vừng (lá kê nhíp) đặc trưng.

Menu BTS gồm thịt nướng, canh tương ăn với cơm hoặc mì lạnh, kèm là các món panchan.

Mì lạnh là món ăn quen thuộc ở xứ sở kim chi vào mùa hè. Thường sau khi ăn thịt nướng khá no nê, người Hàn thường ăn chút mì lạnh, nước dùng chua chua thanh. Sợi mì nhỏ mảnh, đẫm vị, ăn không ngấy. Bát mì chỉ gồm nửa quả trứng gà và dưa chuột nên không lo bị "quá tải". Set còn lại bao gồm bát canh tương thơm mùi tương đặc trưng ở Hàn, cay cay vị kim chi, ngọt đậm nhờ nấu cùng một con ghẹ, ngoài ra, thêm vài miếng đậu trắng thanh đạm. Canh tương ăn kèm cơm trắng, các món panchan (đồ ăn kèm thịt nướng) là đã đủ no bụng. Với thực đơn khá đầy đặn, nếu đi 2 người, bạn chỉ cần gọi một suất BTS, sau đó gọi thêm 1-2 món ngoài và đồ uống là đủ.

Đặc biệt, trong 50 ngày đầu tiên, 100 khách sử dụng thực đơn BTS mỗi ngày sẽ được tặng một chiếc áo phông, trị giá 500.000 đồng. Phòng trưng bày nằm trong nhà hàng Seo Seo Galbi, tọa lạc ở tháp A chung cư Keangnam, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đây cũng được coi là "quận Hàn Quốc" ở Hà Nội vì có rất nhiều người Hàn sinh sống cùng các trụ sở công ty, siêu thị, nhà hàng mang thương hiệu đất nước K-pop.

Video: Nguyên Chi