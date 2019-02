Người địa phương gợi ý 3 ngôi chợ đáng khám phá ở Bangkok

Klong San plaza

Ảnh: Thailovetrip

Nằm dọc theo con đường chạy dài trên bến Klong San, Klong San Plaza cách trung tâm Bangkok tầm 7,5 km là nơi bạn có thể tìm được đủ thứ đồ như quần áo, trang sức, phụ kiện... luôn được dán nhãn "made in Thailand". Không nhiều du khách biết đến nơi này, chủ yếu là người địa phương đi mua sắm do giá cả rẻ hơn nhiều so với mua trong thành phố, kể cả chợ sỉ Platinum mà chất lượng thì không tệ.

Mở cửa từ 7h đến tầm 22h mỗi ngày, xen lẫn quầy quần áo là các quầy đồ ăn phong phú cho bạn thỏa thích lựa chọn. Thật ra khu chợ này không lớn nên chỉ mất tầm 2 tiếng là bạn đã dạo xong một vòng. Thời điểm đi chợ đẹp nhất là buổi chiều, rảo bước cạnh bến tàu rồi thưởng thức vài món ăn vặt trước khi trở về trung tâm thành phố. Bạn có thể đến đây bằng taxi hoặc tàu điện ngầm.

Klong Suan Roi Pee

Ảnh: Asia Web Direct

Trong tiếng Thái, Klong Suan Roi Pee có nghĩa là "100 năm". Chợ này ở ngoại ô Bangkok, cách sân bay Suvarnabhumi tầm 20km, nằm ven kênh Prawet Burirom Klong. Trước kia, vì vị trí khá xa xôi nên hiếm du khách nào đến đây tham quan, chợ không mấy nhộn nhịp. Những năm gần đây, nó trở thành điểm đến ưa thích của người Thái trẻ muốn tìm một chốn thanh bình đi chơi vào cuối tuần bởi khung cảnh nhuốm màu xưa cũ.

Nơi này có hàng trăm quầy hàng chủ yếu cung cấp đồ thủ công bằng gỗ, đồ chơi kiểu cũ mà bạn khó có thể tìm thấy ở trung tâm thành phố. Các quầy hàng nằm san sát nhau, vô tình tạo nên một background chụp ảnh theo phong cách vintage hoài cổ. Bên cạnh đó, chợ cũng có không ít đặc sản Thái Lan cho bạn thưởng thức.

Chợ nổi Taling Chan

Ảnh: Wunkai

Chợ nổi vốn là một nét đặc trưng xứ chùa vàng, và có hàng chục chợ nổi tiếng hơn Taling Chan nhưng nếu muốn đổi gió, trải nghiệm một nơi đậm nét Thái Lan thì đây là một gợi ý không tồi. Cách di chuyển khá dễ dàng, bạn chỉ cần bắt tàu điện đến ga Wongwian Yai, sau đó đi taxi (tầm 100.000 đồng) là đến.

Bạn không phải lâm vào cảnh kẹt thuyền hay bị "chặt chém" khi thuê thuyền như ở chợ Damnoen Saduak, mà có thể thảnh thơi thuê thuyền đi dọc con kênh với giá 100 baht (tầm 70.000 đồng), thưởng thức món ăn địa phương, đặc biệt là hải sản và cà ri được nhiều người yêu thích. Trái cây tươi ở đây khá ngon mà rẻ, bên cạnh vài món đồ lưu niệm cho người có nhu cầu. Tuy nhiên, ngôi chợ này đang dần được dân du lịch để mắt đến. Vì vậy bạn hãy tranh thủ đi càng sớm càng tốt trước khi nó trở nên nổi tiếng và đông đúc hơn.

Vi Yến