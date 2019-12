Mứt me nguyên trái 0 Me tươi đang vào mùa, rất thích hợp để mua về làm các món như mứt me, để dành ăn Tết.

Nguyên liệu:

- Me xanh: 1-2 kg

- Đường

- Muối

- Ớt khô

Cách làm:

- Me chọn loại xanh, chắc, trái to càng ngon.

- Nấu nước gần sôi cho me vào chần ít phút, lấy me ra, mỗi lần làm khoảng 500 gr, lột vỏ hết thì chần tiếp me khác.

- Me sau khi chần gọt vỏ. Chuẩn bị thau nước muối cho me đã gọt vào để không bị thâm. Gọt vỏ me chừa phần cuống khi thành phẩm nhìn sẽ đẹp và khi sên me, bạn trở dùng đũa gắp phần cuống không bị phạm vào thịt me.

- Dùng dao nhỏ vừa không quá sắc. Me sau khi gọt xong vỏ thì rửa lại cho sạch. Chuẩn bị thau nước muối mặn ngâm me, dùng vật nặng như đĩa để đè cho me ngập phần nước ngâm.

- Ngâm me hơn một ngày, kiểm tra nếu thấy me hơi dẻo lại thì dùng dao chẻ dọc sâu vào trong nhưng không tách rời, dùng mũi dao lấy hạt ra. Nếu me còn cứng có thể thay nước muối khác và ngâm thêm một ngày nữa.

- Me sau khi đã lấy hết hạt, rửa lại với nước và ngâm với nước muối loãng không quá mặn khoảng 30 phút rồi rửa lại. Để ráo, đem cân phần me này. Cứ 1 kg me khoảng 600-700 gr đường, ướp trong 3-5 tiếng.

- Cho me và đường vào chảo, sên mứt luôn. Mỗi lần sên khoảng 600-700 gr me trong chảo to để dễ trở me, làm me đẹp ngon và không bị nát.

- Cho me lên bếp nấu với lửa vừa, khi thấy sôi ta nhỏ lửa. Khi thấy có màu vàng nhẹ, để lửa nhỏ nhất. Trở me nhẹ để me thấm đều và có màu đẹp.

- Trong lúc sên thấy trái me nào có màu vàng đậm ta có thể lấy ra để lên vỉ trước. Sên đến khi me có màu vàng đậm là được. Nếu thích vị cay mặn cho thêm ít muối và ít ớt khô vào lúc này. Cho me ra vỉ để đem phơi nắng. Nước đường sên me còn trong chảo ta để lại.

- Me cho ra vỉ để nguội rồi đem phơi nắng vài tiếng, nếu muốn me có vị đậm đà ta cho me vào lại chảo đường trộn nhẹ cho thấm rồi đem ra phơi cho ráo. Có thể bỏ qua bước này nếu thấy me vừa ăn.

- Phơi me khoảng một ngày là được. Lấy me cho vào lọ hoặc dùng giấy kiếng gói từng trái me lại. Để ngoài hoặc ngăn mát tủ lạnh.

Thành phẩm:

Ngô Tuyết Phượng