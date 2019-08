Một số lưu ý an toàn cho du khách tới Hong Kong những ngày biểu tình 0 Nếu cần bay gấp mà không thể di chuyển từ sân bay Hong Kong, bạn có thể cân nhắc phương án đi phà sang Macau hay Thâm Quyến.

Tình hình biểu tình căng thẳng ở Hong Kong suốt 3 tháng qua không chỉ khiến đời sống của người dân đặc khu gặp xáo trộn mà còn gây nhiều khó khăn cho khách du lịch nước ngoài đến với xứ Cảng thơm. Hơn 300 chuyến bay bị hủy hoặc thay đổi hành trình do 5.000 người biểu tình đã tràn vào sân bay quốc tế Hong Kong Chek Lap Kok cuối tuần qua, trong đó có các chuyến bay từ Việt Nam.

Trang web chính thức của sân bay này nêu rõ, toàn bộ hoạt động ở Chek Lap Kok đã bị gián đoạn nghiêm trọng. Tất cả các hành khách nên rời khỏi các tòa nhà trong sân bay càng sớm càng tốt. Không chỉ ở sân bay, các cuộc biểu tình còn diễn ra ở trung tâm thành phố, trong các khu mua sắm nổi tiếng và khu vực gần tòa nhà chính phủ. Người biểu tình và cảnh sát đụng độ gay gắt. Do đó, nếu có kế hoạch hoặc đang ở Hong Kong những ngày này, du khách cần lưu ý một số thông tin cơ bản.

Đi du lịch Hong Kong còn an toàn hay không?

Tình trạng biểu tình ở sân bay Hong Kong ngày càng nghiêm trọng.

Theo The New York Times, Ủy ban du lịch Hong Kong khẳng định rằng đặc khu này vẫn an toàn và mở cửa chào đón khách du lịch. Nhiều điểm tham quan nổi tiếng ở đây, bao gồm đỉnh núi Thái Bình (The Peak) và chợ Ladies không hề bị ảnh hưởng bởi đám đông biểu tình.

Tuy nhiên, nhiều chính phủ đã ra lời cảnh báo cho công dân của họ khi tới Hong Kong. Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ nâng cảnh cáo cấp 2 cho du khách nước này khi tới đây, kêu gọi tăng cường thận trọng do tình trạng bất ổn nhiều ngày qua. Còn chính phủ Australia khuyến nghị công dân cũng nên cẩn trọng khi tới Hong Kong và cử quan chức đến sân bay để giúp đỡ du khách nước mình. Ngoài ra, chính quyền Canada cũng có động thái tương tự với công dân của mình.

Tại sao người biểu tình lại chọn sân bay?

Sân bay quốc tế Hong Kong là một trong những sân bay đông đúc và bận rộn nhất thế giới với 220 điểm đến toàn cầu và 1.000 chuyến bay mỗi ngày. Đây là điểm trung chuyển hàng không quan trọng hàng đầu châu Á. Năm 2018, nơi đây đã đón 75 triệu lượt khách.

Một nhóm nhỏ người biểu tình đã có mặt ở đây vào ngày cuối tuần và liên tục tăng lên, cuối cùng là lấp đầy sảnh khởi hành. Các chuyên gia cho biết, gián đoạn hàng không là cách tốt nhất để thu hút sự chú ý của giới thượng lưu, những người có khả năng đi máy bay và những người có địa vị trong xã hội, đặc biệt là các chuyến bay quốc tế. Đó là chưa kể gián đoạn hàng không quốc tế có thể khiến thế giới quan tâm tới tình hình ở Hong Kong.

Hành khách có vé đến Hong Kong nên làm gì?

Có hơn 120 hãng hàng không bay đến và đi từ sân bay quốc tế Hong Kong, bao gồm hầu hết các hãng hàng không lớn trên thế giới như British Airlines, American Airlines, United Airlines, Turkish Airlines, Lufthansa, Singapore Airlines và Cathay Pacific Airways.

Hãng nước ngoài

Đa phần các hãng hàng không có trụ sở ở Mỹ, Anh, Qatar, Đức... đều hủy chuyến, chỉ một số ít là hạ cánh được theo lịch trình. Trên trang web chính thức, các hãng này thông báo về việc hủy chuyến và cho phép những hành khách đã có vé có thể được đặt lại mà không tính phí của chính các hãng này hoặc các hãng hàng không đối tác.

Khách khởi hành từ Việt Nam

Vietnam Airlines và Jetstar Pacific thông báo điều chỉnh lịch bay một số chuyến đến, đi từ Hong Kong trong ngày 13/8. Cụ thể như sau:

- Vietnam Airlines lùi giờ 2 chuyến bay VN594, VN595 giữa TP HCM – Hong Kong 7 tiếng 40 phút so với kế hoạch ban đầu.

- Các chuyến bay đến, đi từ Hong Kong khác trong ngày của Vietnam Airlines vẫn được khai thác bình thường, bao gồm VN593, VN592 giữa Hà Nội – Hong Kong, VN598 từ TP HCM đi Hong Kong.

- Jetstar Pacific hủy 2 chuyến BL160, BL161 giữa Hà Nội – Hong Kong, 2 chuyến BL164, BL165 giữa Đà Nẵng – Hong Kong.

Khu vực bán đảo Cửu Long và đỉnh núi Thái Bình vẫn được đánh dấu là điểm đến an toàn ở Hong Kong.

Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng được hỗ trợ theo quy định và chuyển đổi sang các chuyến bay khác cùng hành trình nếu có yêu cầu. Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách khởi hành từ sân bay Hong Kong lưu ý tới sân bay trước 3 tiếng so với giờ khởi hành. Hai hãng khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch bay giữa Việt Nam và Hong Kong trong thời gian này cần thường xuyên cập nhật thông tin để chủ động kế hoạch đi lại.

Lịch bay vào những ngày tiếp sau sẽ được cập nhật liên tục trên fanpage hoặc trang web chính thức www.vietnamairlines.com và www.jetstar.com/vn. Hoặc bạn cũng có thể liên hệ các phòng vé hoặc Tổng đài hăm sóc khách hàng

- Vietnam Airlines: 1900 1100 (gọi trong Việt Nam) hoặc +84 24 38320 320 (gọi từ nước ngoài) hoặc +852 2810 6680 (từ Hong Kong).

- Jetstar Pacific: 1900 1550.

Bảo hiểm du lịch

Đặc biệt, nếu bạn đã mua bảo hiểm du lịch, hãy xác nhận lại xem loại mình mua có trả tiền cho tình huống chậm chuyến, gián đoạn này không. Nếu có, du khách có thể được hỗ trợ một khoản kinh phí.

Bị mắc kẹt tại sân bay cần làm gì?

Nếu chuyến bay của bạn vẫn được khởi hành bình thường, bạn không nên quá lo lắng nhưng cần chuẩn bị tinh thần phải đối mặt với đám đông và tình trạng tắc nghẽn. Một du khách chia sẻ với CNN rằng chuyến bay của anh này từ Cebu, Philippines đến Hong Kong vẫn diễn ra bình thường những anh mất một giờ chen chúc trong ga đến (Arrival Hall). Trạm taxi của sân bay đã bị đóng cửa. Metro nối từ sân bay về thành phố cũng không hoạt động. Do đó, anh phải đi bộ ra đường cao tốc và lên taxi ở đây. Một số du khách ngủ lại tại quầy bán vé, quầy check in. Bạn cũng có thể sạc điện thoại miễn phí tại đây để kêu gọi những sự giúp đỡ khác.

Nếu đang ở Hong Kong, bạn cần làm gì?

Du khách được khuyến cáo không nên đến gần các khu vực quanh trụ sở chính phủ.

Nếu vẫn tiếp tục muốn khám phá Hong Kong trong những ngày này, bạn cần lưu ý:

- Tránh xa đoàn người biểu tình vì có thể bị thương do các vật nhọn và hít phải các loại hơi cay nhằm giải tán đám đông.

- Tránh xa những nơi có thể xảy ra biểu tình như khu vực đảo Hong Kong nơi có các cơ quan chính phủ, Tòa nhà Lập pháp... Những khu mua sắm nổi tiếng như Soho cũng được khuyến cáo không nên ghé thăm.

- Nên đến một số địa danh du lịch đã được đánh dấu an toàn là chợ Ladies, The Peak Tram, khu vực bán đảo Cửu Long, Ngong Ping hay Disneyland...

- Luôn cập nhật tình hình, thông tin về biểu tình. Liên lạc cơ quan chức năng nếu gặp tình huống khẩn cấp.

- Nếu cần bay gấp mà không thể di chuyển từ sân bay Chek Lap Kok, bạn có thể cân nhắc một số phương án như đi phà sang Macau hay Thâm Quyến. Hai nơi này đều có đường bay thẳng về Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, với điều kiện bạn phải có visa Macau hoặc visa Trung Quốc trước đó.