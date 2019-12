Me ngào chua ngọt 0 Me ngào ăn được cả hạt, pha với nước, thêm đá, đậu phộng là trở thành một món đồ uống lạ miệng.

Nguyên liệu:

- Me: 300 gr

- Thơm (dứa) chín: 1/2 trái nhỏ

- Đường vàng: 400-500 gr

- Mè

- Đậu phộng (lạc) rang.

Cách làm:

- Me chín loại chua 300 gr cho khoảng một chén nước nóng vào dằm kỹ. Lọc lấy lấy phần nước me. Phần hạt giữ lại.

- Dứa bằm hoặc xay nhỏ.

- Cho dứa, đường vàng, nước cốt me vào trong chảo hoặc nồi. Sên lửa lớn vừa cho sôi vài phút rồi hạ lửa nhỏ, nấu đến khi hỗn hợp hơi sệt lại là được. Khi nấu cũng thường xuyên khuấy đều để không bị khét và nêm lại nếu chua, thêm đường. Để nguội cho mè rang nếu thích.

- Hạt me chọn những hạt to ngon, rửa sạch, để ráo. Rang với lửa nhỏ thấy phần vỏ ngoài giòn là được. Cho hạt me vào thau nước, ngâm me khoảng một ngày cho phần vỏ ngoài tróc ra.

- Rửa sạch, lấy phần nhân trắng ở trong. Đem luộc khi thấy mềm là được. Để trong nồi khoảng 10-20 phút rồi lấy ra, để ráo.

- Cho vào me. Nếu không thích ăn hạt, có thể bỏ qua công đoạn này.

- Cho me ngào vào lọ kín. Khi dùng cho ít vào ly thêm chút nước ấm hòa tan cho thêm đá và đậu phộng rang vào và thưởng thức.

Ngô Tuyết Phượng