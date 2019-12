Me ngâm chua ngọt 0 Mùa me tươi sắp kết thúc, hãy tranh thủ làm món me ngâm đường chua ngọt, chấm cùng muối ớt, gợi nhớ tuổi học trò.

Nguyên liệu:

- Me sống già: 1 kg

- Đường vàng: 100 gr

- Đường trắng hoặc đường phèn: 500 gr

- Nước: 1 lít.

Cách làm:

- Me chọn quả tươi ngon, trái to còn xanh.

- Nấu nước gần sôi cho me vào để 1-2 phút nhanh rồi lấy me ra ngay. Mỗi lần làm khoảng 0,5 kg, không chần quá lâu me sẽ mềm không ngon.

- Dùng dao lấy hết vỏ me, chừa cuống để trình bày đẹp hơn. Cho ngay vào thau nước muối, làm lần lượt đến hết. Sau khi làm hết rửa lại cho sạch. Chuẩn bị thau nước cho muối hơi mặn, cho me vào ngâm khoảng một ngày, nước phải ngập mặt me. Dùng vật nặng để trên cho me không nổi lên.

- Nấu nước ngâm: cho 1 lít nước vào nồi, cho hết đường vàng và trắng thêm nhúm muối nhỏ vào và nấu sôi. Để nước ngâm thật nguội.

- Me sau khi ngâm khoảng 1 ngày lấy ra rửa lại với nước vài lần, để ráo cho vào hũ đựng thêm vài lát ớt nếu thích cay. Cho nước ngâm vào ngập me, đậy nắp kín.

- Để ngoài khoảng 2-3 tiếng sau đó cho vào ngăn mát tủ lạnh. Sau 2-3 ngày là me thấm ngon có thể ăn được, khi ăn chấm thêm muối ớt.

Ngô Tuyết Phượng