Lễ hội 'Sun Dance' Hạ Long có màn trình diễn bikini 0 Ngày 18/5, Quảng trường Sun Carnival Hạ Long sẽ hóa thành sân khấu âm nhạc, ẩm thực quốc tế, khiêu vũ nghệ thuật lớn miền Bắc,

"4 mùa hương sắc kỳ quan - Sun Dance Festival" là một bữa tiệc của âm thanh, ánh sáng, vũ điệu bên bờ cát trắng do Sun Group tổ chức. Từ 16 đến 21h, tại quảng trường Sun Carnival Hạ Long, người dân và du khách có cơ hội vui chơi trong bầu không khí cuồng nhiệt. Đặc biệt, màn biểu diễn bikini show "Sun on the Sea" vô cùng nóng bỏng và quyến rũ lần đầu tiên xuất hiện tại Hạ Long.

Chương trình có sự tham gia của DJ Trang Moon, ca sĩ Bích Phương. Tại đây, hơn 100 vũ công sẽ kéo du khách hòa vào những điệu nhảy Zumba sôi động, Sexy dance hấp dẫn, Kpop cover thời thượng, Flashmob đầy cảm hứng. Đoàn diễu hành Carnaval trong trang phục sặc sỡ khuấy động quãng đường rộn ràng sắc màu từ khu Shophouse Europe tới quảng trường Mặt Trời. Đặc biệt, màn biểu diễn bikini show "Sun on the Sea" nóng bỏng, quyến rũ sẽ xuất hiện tại Hạ Long.

Bên cạnh không gian âm nhạc lôi cuốn, Sun Dance Festival hứa hẹn trở thành điểm tụ họp của những tín đồ ẩm thực. Du khách yêu thích cocktail có cơ hội chiêm ngưỡng. thưởng thức loại thức uống miền nhiệt đới được biểu diễn. pha chế bởi 20 bartender hàng đầu Việt Nam.

Bên cạnh đó, thực khách sẽ bị thu hút bởi hình ảnh sáng tạo của các gian hàng làm từ chiếc xe cổ Volkswagen Kombi phong cách. Thiết kế hiện đại pha lẫn nét văn hóa cổ xưa của "dãy phố ẩm thực" Volkswagen Kombi tái hiện không gian dãy Shophouse Europe được đông đảo khách hàng quan tâm.

Ban tổ chức lễ hội cho biết, trải nghiệm khiêu vũ, ẩm thực, nghệ thuật tại Sun Dance Festival sẽ để lại trong du khách những ký ức về Hạ Long, không chỉ ở kỳ quan thiên nhiên mà còn ở những lễ hội sôi động. Sun Dance Festival hứa hẹn mở ra những chuỗi ngày mùa hè thú vị.

Đường bao biển Bãi Cháy vừa được chỉnh trang để phục vụ khách di lịch dịp hè.

Nằm trong chuỗi sự kiện thường kỳ "4 mùa hương sắc kỳ quan", Sun Dance Festival được người dân kỳ vọng mang tới nhiều bất ngờ hấp dẫn. Bên cạnh đó, du khách sẽ tham quan Quảng Ninh, nơi có nhiều cảnh đẹp nổi tiếng như bãi tắm Bãi Cháy dài hơn 3km với rặng dừa nghiêng đổ bóng trên nền cát trắng.

Hiện du lịch Quảng Ninh ngày càng phổ biến. Dịp 30/4, tuyến đường bao biển vừa thông xe kỹ thuật, nhanh chóng trở thành điểm check in yêu thích của giới trẻ mỗi khi tới Hạ Long. Hai năm liền Carnaval Hạ Long diễn ra lễ hội đường phố sôi động.

Ngoài ra, việc khai trương cáp treo Nữ hoàng hai kỷ lục thế giới khiến Bãi Cháy trở thành điểm hút khách du lịch. Khái niệm mùa Đông không đi biển miền Bắc đã dần thay đổi khi có tổ hợp giải trí đẳng cấp Sun World Halong Complex, 4 mùa đều rộn ràng lễ hội.

Không chỉ đi đầu trong văn hóa, giải trí, tỉnh có hạ tầng giao thông với đường thủy, bộ, hàng không thông suốt. Sân bay Vân Đồn sau 4 tháng hoạt động, đạt chất lượng dịch vụ tốt, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long mới khai trương bến thủy nội địa, bến du thuyền, mở ra cửa ngõ mới đưa khách đi thăm vịnh di sản. Hệ thống cao tốc Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái giúp Quảng Ninh trở thành điểm đến của người dân lân cận.

Dãy phố đi bộ kế bên Sun World Halong Complex trở thành chốn vui chơi hàng đêm của người dân và du khách. Những khách sạn mini, nhà hàng mang phong cách châu Âu của Sun Premier Village Ha Long Bay dù mới vận hành nhưng đắt khách mùa cao điểm.

Sun Plaza Grand World - Shophouse Europe với dãy Élyseé tráng lệ mang hơi thở Pháp nằm ngay sát mặt đường Hạ Long, liền kề bờ Vịnh di sản. tiểu khu Élyseé hứa hẹn trở thành chốn hội tụ của những nhãn hiệu thời trang hàng đầu thế giới.

