Khu phố 'ngày ngủ đêm thức' trong phim 'Tầng lớp Itaewon' 0 Hàn QuốcBan đêm ở Itaewon rất sầm uất với loạt quán nhậu mở cửa đến rạng sáng, nhưng ban ngày nơi đây lại yên tĩnh, vắng du khách, thích hợp để tản bộ ngắm cảnh.

Bộ phim Tầng lớp Itaewon (Tên tiếng Anh: Itaewon class) do Park Seo Joon và Kim Da Mi thủ vai chính đang gây sốt trên màn ảnh Hàn. Phim kể về quá trình khởi nghiệp của chàng trai Park Sae-royi (Park Seo Joon) sau khi ngồi tù vì tội hành hung kẻ giết cha. Anh mở một quán nhậu ở khu Itaewon (Seoul) với khao khát muốn lập đế chế tại đây. Bối cảnh diễn ra chủ yếu ở Itaewon, cũng là điểm ăn chơi về đêm "khét tiếng" ngay trung tâm thủ đô.

Khu phố trong phim 'Tầng lớp Itaewon' Halloween - một trong những lễ hội lớn nhất năm tại Itaewon - trong phim Tầng lớp Itaewon.

Itaewon thuộc quận Yongsan được người Hàn ví như khu phố Tây vì không chỉ là điểm tụ tập yêu thích của du khách nước ngoài, mà còn là nơi sinh sống của nhiều chuyên gia ngoại quốc trong thời gian công tác tại Seoul. Đặc trưng nhất của Itaewon là văn hóa ẩm thực đa dạng. Dạo một vòng, bạn bắt gặp đủ món từ đồ Âu, Mỹ, Đông Nam Á, đến món Ấn, Pakistan, Thổ Nhĩ Kì... chất lượng không thua gì hương vị gốc. Nhà hàng ramen ngay ga Itaewon (exit 3) được người bản địa lẫn du khách ưa chuộng vì khi thưởng thức mì, bạn như đang nếm tô ramen ở Nhật giữa trung tâm Seoul. Quán mở cửa từ 10h đến khuya, nhưng nếu ghé vào giờ cao điểm, đôi khi bạn phải chờ cả tiếng đồng hồ mới có chỗ ngồi. Đây là chuyện không hiếm gặp ở Itaewon, nhất là dịp cuối tuần, lễ hội.

Mì ramen ở Itaewon, nước dùng đậm đà. Phần ăn đựng trong chiếc bát to, vừa đủ cho một người lớn ăn no.

Du lịch Seoul, người ta thường nhắc đến các khu phố như Myeongdong dành cho tín đồ mua sắm, khu sinh viên Hongdae hút du khách trẻ, Apgujeong (Gangnam) quen mặt với "mọt phim Hàn"... và Itaewon được biết đến là một trong những điểm "quẩy" về đêm mà dân chơi xứ Hàn yêu thích. Hầu hết nơi tham quan ở Seoul sẽ dần vắng khách sau 23h, thì 22h các câu lạc bộ, quán nhậu ở Itaewon mới bắt đầu đông khách. Trong hẻm nhỏ, người qua kẻ lại ồn ào. Uống xong, họ tiếp tục đi tăng hai, tăng ba ở quán karaoke, thỉnh thoảng có khách say xỉn náo loạn ngoài đường đến tận rạng sáng.

Đa số câu lạc bộ, nhà hàng ở Itaewon thuộc phân khúc cao vì khách hàng chủ yếu thuộc độ tuổi từ 25 đến 40, trong đó nhiều doanh nhân nước ngoài và người có tiền. Họ đến đây tìm hương vị ngon, bầu không khí tốt, chất lượng tương xứng với giá thành để tận hưởng. Giá một ly rượu ở Itaewon có thể cao gấp vài lần so với rượu trong quán bar ở Hongdae hay Kondae. Tuy nhiên, vẫn có những khu lều nhậu bình dân kiểu Hàn phục vụ người tan sở muộn, vội vã muốn lót dạ buổi đêm.

Đến Itaewon, bạn dễ dàng bắt gặp nghệ sĩ Hàn Quốc bởi nó là cũng là điểm ghi hình nhiều chương trình thực tế ăn khách như Running man, Hai ngày một đêm... Tài tử Jo In Sung từng chia sẻ anh thường xuyên "đóng đô" ở quán của em trai, tọa lạc ngay đường Hoenamu nhâm nhi ly cà phê sáng khi không bận làm việc. Phần lớn quán nước ở Itaewon có thiết kế theo phong cách hiện đại tạo sự thoải mái, nằm trên địa hình sườn dốc nhấp nhô với view thoáng, không ngột ngạt như trong những con hẻm nhậu.

Đường phố Itaewon vắng vẻ vào ban ngày.

Đối lập với ban đêm, ban ngày ở Itaewon rất yên tĩnh, cả khu phố dường như ngủ yên. Vài công ty, quán cà phê hoạt động, hiếm du khách đi chơi Itaewon vào buổi sáng. Vì thế, nó trở thành nơi ngắm cảnh lý tưởng nếu bạn muốn tìm một nơi ít người. Bạn bắt xe buýt đến trạm Hyatt Hotel, hoặc đi tàu điện ngầm đến trạm Itaewon, rồi từ đây tản bộ. Dọc đường có cửa hàng quần áo thiết kế nội địa, cùng các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm từ rẻ đến đắt tiền, nhiều không kém những khu mua sắm khác.

Itaewon là một trong những nơi có đường ngân hạnh đẹp ở Seoul, nằm ngay dưới chân núi Namsan. Con đường trải dài, nhiều lần xuất hiện trong drama Hàn như Tầng lớp Itaewon, On the way to the airport... Đứng bất kỳ nơi đâu ở Itaewon, bạn đều có thể ngắm rõ tháp Namsan mà không phải tranh nhau chụp hình như tại các điểm du lịch hút khách.

Tháp Namsan ở phía xa, nhìn từ Itaewon.

Trước kia, người Hàn Quốc không thường xuyên đến đây bởi họ cảm thấy khu phố này như ở nước ngoài. Thế nhưng, Tầng lớp Itaewon tựa một cú hích dành cho dân Seoul. Bên cạnh cuộc sống về đêm sôi động, đạo diễn tích cực "lăng xê" những góc ảnh đẹp, vẻ bình yên của Itaewon suýt bị người bản xứ lãng quên. Băng qua cây cầu vượt gần khách sạn Grand Hyatt, bạn đến công viên Namsan. Đây là điểm ngắm hoa anh đào, lá vàng lá đỏ, cỏ lau... đẹp không kém vùng ngoại ô. Lối đi bên trong công viên lát gỗ, vài đoạn thì có một chòi nghỉ, hồ nước nhỏ... Càng đi sâu vào rừng, phong cảnh càng đẹp. Cây cối mát mẻ, có chỉ dẫn rõ ràng. Mất khoảng một buổi để đi dạo hết cung đường núi này. Lên đến đỉnh, bạn phóng tầm nhìn bao quát thành phố, ngắm hoàng hôn lãng mạn.

Đường tản bộ lát gỗ trong công viên Namsan.

Bài và ảnh Vi Yến