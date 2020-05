Khu cảng bắn pháo hoa mỗi tuần ở Sydney 0 Cảng Darling là chốn ăn chơi khét tiếng ở Sydney (Australia) với nhiều nhà hàng nổi tiếng và màn pháo hoa rợp trời mỗi tối thứ bảy.

Nhắc tới thành phố Sydney, người ta thường chỉ nhớ tới khu vực cảng Sydney với màn bắn pháo hoa tưng bừng mỗi dịp đón năm mới mà ít người biết tới hoạt động bắn pháo hoa diễn ra hàng tuần. Để tạo điều kiện cho du khách được chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rợp trời vào bất kỳ lúc nào trong năm, ban quản lý cảng Darling đã tổ chức hoạt động vào tối thứ bảy hàng tuần.

Cảng Darling về đêm là nơi tụ tập ăn chơi nổi tiếng ở Sydney. Ảnh: Nguyên Chi

Khu Harbourside được xem là một trong những tụ điểm ăn chơi nhộn nhịp nhất ở Sydney với nhiều nhà hàng, quán ăn, tập trung quanh một bến cảng nhỏ phía tây thành phố. Harbourside dài gần 250m với 100 cửa hàng bán lẻ thời trang, đồ trang sức, địa điểm giải trí, khu vui chơi và các nhà hàng mở tới tận đêm khuya, vào tất cả các ngày trong tuần. Trong đó, có 25 nhà hàng bố trí sát bờ sông để thực khách có thể tận hưởng miễn phí màn trình diễn pháo hoa, âm nhạc và ánh sáng, đồng thời thưởng thức nhiều món ăn ngon, đặc sản Australia.

Màn pháo hoa diễn ra khoảng 10-15 phút từ một vị trí cố định nổi trên vịnh Cockle. Tuy không hoành tráng như pháo hoa năm mới nhưng màn trình diễn này vẫn được chờ đón và được xem là một phần đặc sản của thành phố Sydney. Điểm đặc biệt là pháo hoa bắn ngay gần mép nước, lại ở chính giữa khu cảng nên du khách có thể quan sát ở bất kỳ vị trí nào với cự ly rất gần mà hoàn toàn không mất phí.

Màn pháo hoa hàng tuần ở Sydney Màn pháo hoa rợp trời tối thứ bảy. Video: Nguyên Chi

Chương trình pháo hoa thường diễn ra vào 21h các tối thứ bảy. Ban quản lý bến cảng cập nhật thường xuyên lịch bắn pháo hoa trước khoảng 3-6 tháng trên website chính thức để du khách có thể lên kế hoạch từ sớm. Lịch trình này cũng có thể thay đổi vào bất cứ khi nào nhưng luôn có thông báo chính thức trên Facebook, Instagram và website của khu cảng. Để không làm du khách phương xa thất vọng, ngay cả khi trời mưa, pháo hoa vẫn diễn ra bình thường và chỉ bị hoãn lại vào những ngày gió lớn. Sức gió mạnh có thể khiến pháo hoa bay xa, gây nguy hiểm cho người xem.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, màn trình diễn pháo hoa ở cảng Sydney đã bị hoãn lại cho tới 30/6. Theo khuyến cáo của chính phủ và Bộ Y tế Australia, cảng Darling đã hủy hoạt động này vì an toàn sức khỏe của người dân, tránh tụ tập đông người. Lần cuối cùng khu cảng bắn pháo hoa là ngày 14/3. Thậm chí, cả lễ hội ánh sáng Vivid Sydney đình đám hàng năm cũng bị hoãn lại trên toàn thành phố. Tuy nhiên, các quán bar, cửa hàng và nhà hàng ở cảng Darling vẫn hoạt động bình thường.

Pháo hoa kéo dài khoảng 10 phút, chỉ hoãn lại khi trời gió lớn.

Có rất nhiều nhà hàng nổi tiếng ở cảng Darling với nhiều món ăn nổi tiếng như hải sản, thịt bò bít tết, thịt nướng, đồ ăn Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... Một trong số đó là nhà hàng Pancakes on The Rocks luôn xuất hiện trong nhiều cẩm nang tư vấn du lịch Sydney. Cùng với cơ sở chính ở khu The Rocks, nhà hàng đặt cơ sở thứ 2 ở trung tâm thương mại Harbourside, luôn trong tình trạng "cháy bàn". Thông thường, nếu không đặt trước, bạn sẽ phải xếp hàng khá lâu.

Những ngày trong tuần, nhà hàng mở tới 22h30 còn thứ sáu và thứ bảy sẽ mở tới 12h đêm. Nổi tiếng nhất ở đây là món pancake làm nên thương hiệu của nhà hàng. Bánh pancakes có nhiều phiên bản từ mặn tới ngọt. Bánh mềm, thơm, đậm vị. Ngoài ra, thịt bò bít tết và pizza ở nhà hàng cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ thực khách khắp nơi. Nếu không đặt được bàn, bạn cũng có thể mua mang về mà không ảnh hưởng tới chất lượng. Giá cả khá cao, khoảng 11 AUD trở lên (khoảng 170.000 đồng) với món pancake hoặc salad, khoảng 16 AUD trở lên (250.000 đồng) với món pizza. Các món sườn hay thịt bò nướng có giá từ 42 AUD trở lên (650.000 đồng).

Món ăn tại nhà hàng Pancakes on The Rocks. Ảnh: Nguyên Chi

Để tới cảng Darling, du khách có thể du chuyển dễ dàng bằng nhiều phương tiện công cộng như bus, metro hay tram, trong đó, thuận tiện nhất là tram tới bến Pyrmont Bay và Convention. Ngoài ra, nếu thích tản bộ, ngắm thành phố về đêm, bạn cũng có thể đi từ nhà hát con sò Opera Sydney với khoảng cách 3 km.