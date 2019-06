Không chỉ check in, hãy trải nghiệm cuộc sống ở làng bích họa Tam Thanh

Làng Bích Họa Tam Thanh nằm ở thôn Trung Thanh, xã Tam Thanh, tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Tam Kỳ khoảng 10 km và cách phố cổ Hội An 35 km. Đường đến làng chạy theo đường ven biển tuyệt đẹp từ Hội An, nơi bạn đi qua rất nhiều làng chài nhỏ. Năm 2016, hơn 100 ngôi nhà tại đây đã được khoác màu áo mới là những bức tranh tường sống động. Tam Thanh trở thành điểm check in hot nhất mùa hè năm ấy với lượng khách lớn đổ về từ khắp nơi. Là ngôi làng đầu tiên vẽ tranh bích họa, Tam Thanh được quan tâm và yêu thích đặc biệt, nhất là các bạn trẻ. Những tấm hình được chụp tại làng, bên những bức vẽ màu sắc đã tạo ấn tượng mạnh với khách du lịch. Sau ba năm được biết đến, lượng khách đổ về ngày càng đông. Tam Thanh đã có nhiều thay đổi, cuộc sống của bà con khấm khá lên và nhận thức về làm du lịch cũng rõ hơn.

Hãy thử trải nghiệm cuộc sống yên bình tại làng chài nhỏ bên biển. Một ngày ở thôn Trung Thanh xã Tam Thanh bắt đầu khi những thuyền câu trở về với những mẻ cá đầy. Mặt trời ló rạng là lúc lũ trẻ gọi nhau đến trường, các bà các mế đội thúng ra chợ. Đám thanh niên có nhiệm vụ dọn sạch rác đã hoàn thành công việc, chuẩn bị đón khách đến tham quan...

Đáp ứng nhu cầu cơ bản của khách du lịch, một vài hình thức phục vụ khách nhưng trên tiêu chí giữ gìn nét bình yên, giản dị của ngôi làng đã bắt đầu hình thành. Những bức tranh tường được vẽ bởi các nghệ sĩ Hàn Quốc đã phai nhiều vì nắng mưa và gió biển đã được vẽ lại bằng sắc màu tươi mới. Phạm vi khu vực có tranh vẽ được mở rộng, thêm nhiều bức tranh thú vị và theo dòng sự kiện tạo thêm nhiều điểm check-in mới. Số lượng tranh vẽ và chất lượng các bức tranh không ngừng cải thiện và được tô vẽ lại sau một thời gian. Các bức không chỉ là hình ảnh của chính người dân sống trong làng chài mà còn có nhiều bức mang tính thời sự như bức vẽ HLV trưởng Park Hang Seo cùng các học trò U23 được mọi người yêu thích nằm ngay bên đường.

Những gian hàng giải khát nhỏ và các cửa hàng nhu yếu phẩm đơn giản bắt đầu mở. Thức uống chỉ là thạch, nước chanh, những món đồ của làng chài từ trước đến nay vẫn bán cho người dân, nay được bày bán cho khách tham quan. Các mế bán giải khát còn biết chụp ảnh, nếu bạn chưa có tấm nào ưng ý, các mế sẽ chụp giúp. Cuộc sống mới tốt đẹp hơn với bà con dân làng nhưng sự thân thiện, lành hiền vẫn không mất đi. Người dân đã quen với việc khách đến rồi đi và họ cũng mong những nụ cười mến khách sẽ theo các vị khách khi ra về.

Bãi biển dài trước làng được giữ gìn sạch sẽ, bãi cát trắng, thoai thoải. Vài chiếc ô che nắng đã được dựng lên và những chiếc thuyền thúng cũng được tô điểm với màu sắc rực rỡ. Trước kia, biển của làng chài chủ yếu phục vụ người dân, nơi những thuyền cá đầy ắp mỗi sớm được chở về và chợ cá diễn ra tấp nập thì nay, bãi biển đã được dọn sạch sẽ, trở thành bãi tắm lý tưởng.

Đầu làng, vài homestay đã treo biển nhận khách. Những ngôi nhà đơn sơ được sửa chữa lại một chút cho phù hợp với khách đến nghỉ. Khách sau khi chụp ảnh với tranh tường, có thể ghé thăm vài xưởng làm nước mắm thủ công trong làng, tắm biển, đạp xe vài trăm mét trên con đường sát biển, ghé thăm các làng lân cận rồi thư thả ngồi nơi đầu ngõ, ăn chè, hóng gió, nghe những câu chuyện kể thú vị. Sau một ngày với những trải nghiệm, buổi tối bạn có thể nghỉ lại, thưởng thức hải sản tươi dưới bầu trời đêm.

Khách nghỉ Tam Thanh qua đêm có thể thuê homestay với giá dao động từ 150.000 đến 200.000 đồng và các nhà nghỉ khoảng 250.000 đồng/đêm. Đi về phía Tam Kỳ khoảng 2 km, gần khu biển Tam Thanh Beach Resort, bạn sẽ gặp chợ và quán nhậu ven biển. Nếu không thích ăn hàng, bạn có thể tự mua đồ ăn và nhờ người dân nấu. Mỗi người chỉ khoảng 200.000 đồng là có một bữa no nê đủ các loại tôm, cá, cua, ghẹ...

Bài và ảnh: Lam Linh