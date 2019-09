Jun Vũ làm gỏi đu đủ Som Tum

Jun Vũ là khách mời đặc biệt trong tiệc khai trương nhà hàng ẩm thực phong cách Thái. Theo đại diện nhà hàng Som Tum Thai, Jun Vũ nổi tiếng là tín đồ của ẩm thực xứ chùa Vàng bởi trước khi về Việt Nam theo đuổi nghệ thuật vào năm 2015, người đẹp từ sống ở Thái Lan trong 8 năm. Không chỉ quen thuộc với ẩm thực nước này, cô còn tham gia nhiều dự án âm nhạc của các ca sĩ Thái như Mr.Min (Just a Friend), Neung Apiwat ETC (Wedding Dress), Z-MYX (Still Lovin’U)...