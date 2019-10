Hương vị gia đình trong quán ăn của nghệ sĩ Hoàng Lan

Lẩu cá thác lác khổ qua được khá nhiều thực khách chọn do dễ ăn. Vì không phải đầu bếp chuyên nghiệp nên mỗi lần, người nấu cho ra một hương vị khác nhau. Có hôm lỡ tay cho nhiều tiêu hay chả cá chia đĩa to đĩa nhỏ... Thế nhưng, điều này không khiến thực khách khó chịu, ngược lại, đa phần cảm thấy như đang được ăn những món do mẹ làm tại nhà.