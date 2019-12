Hơn 11.000 bạn trẻ tham dự đại nhạc hội 'Yamaha Ravolution'

Trong suốt đêm nhạc, khán giả có cơ hội thưởng thức các tiết mục của những DJ nổi tiếng thế giới. Mở màn cho dàn line-up quốc tế là DJ Coone với set nhạc hardstyle như Superman, Here I come, Turn me on... cùng màn trình diễn đầy nội lực.