Hội An lọt top điểm đến rẻ nhất hành tinh 0 Du khách tốn khoảng 1.800.000 đồng một ngày cho các chi phí ăn uống cơ bản ở Hội An - thành phố xếp thứ 7 trong danh sách.

Báo cáo chi phí du lịch hàng năm của Holiday Money năm nay ghi danh 21 địa điểm có giá cả chi tiêu dành cho chuyến đi rẻ nhất thế giới. Danh sách này dựa trên dữ liệu so sánh của các hiệp hội du lịch quốc gia và các nhà điều hành tour chuyên nghiệp từ 42 điểm đến và thành phố du lịch trên toàn thế giới. Bảng xếp hạng này cũng so sánh cụ thể 8 hạng mục tiêu dùng thường xuyên, để du khách có cái nhìn khách quan, từ đó, cân nhắc lựa chọn các điểm đến phù hợp.

Ảnh: Lonely Planet

Holiday Money đưa ra mức chi phí tối thiểu cho một ngày, dựa trên tổng số tiền của 8 hạng mục bao gồm chi phí: một tách cà phê, một chai bia, một lon Coca, một ly rượu vang, một chai nước khoáng, kem chống nắng, thuốc chống côn trùng và một bữa ăn nhà hàng dành cho 2 người. Tuy không bao gồm các chi phí cơ bản như vé máy bay, khách sạn, mua tour... nhưng thông tin này khá hữu ích cho khách du lịch vì đây đều là những sản phẩm du khách nào cũng phải sử dụng. Sau đó, bảng xếp hạng đã dựa trên cơ sở tính toán toàn bộ chi phí để tìm ra nơi có mức chi tiêu thấp nhất.

Năm nay, đứng số 1 là bãi biển Sunny ở Bulgari với mức chi phí tiêu dùng mỗi ngày là 40,01 USD (khoảng 900.000 đồng). Thành phố Hội An (Quảng Nam) lọt vào danh sách với vị trí số 7, xếp trên khá nhiều thành phố du lịch nổi tiếng khác. Theo báo cáo, chi phí sử dụng ở Hội An tối thiểu là 77,64 USD (tương đương 1.800.000 đồng). Cụ thể, du khách thường trả:

- 1 tách cà phê tại quán cà phê, quán bar: 1,66 USD

- 1 chai bia địa phương: 2,37 USD

- 1 lon Coca Cola/Pepsi: 0,67 USD

- 1 ly rượu vang (175 ml): 6,19 USD

- 1 chai nước khoáng 1,5 lít tại siêu thị: 0,72 USD

- 1 chai kem chống nắng tại siêu thị: 5,72 USD

- 1 lọ thuốc chống côn trùng (50 ml) tại siêu thị: 2,37 USD

- 1 bữa ăn tối ba món cho hai người (bao gồm cả chai rượu vang): 57,94 USD

Ảnh: Sarah Trần

Các chi phí còn lại của du khách đến Hội An như vé máy bay đến Đà Nẵng, vé xe bus hay taxi đến Hội An, vé tham quan... đều ở mức rẻ so với các thành phố khác ở Việt Nam. Phòng khách sạn ở Hội An khá đa dạng từ phòng ngủ tập thể, nhà nghỉ bình dân, khách sạn tầm trung hay resort sang trọng. Các món ăn đường phố ở Hội An khá phong phú, mức giá rẻ. Hiện nay, thành phố này đang đón lượng khách du lịch nước ngoài rất đông đảo.

Cũng nằm trong danh sách của Holiday Money, đảo Bali (Indonesia) đứng thứ 8 với số tiền chi tiêu tối thiểu 80 USD. Đứng thứ 3 là thủ đô Tokyo (Nhật Bản) với mức chi tiêu chỉ 62,88 USD. Điều này khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng trên thực tế, du lịch Nhật Bản chỉ đắt ở các hạng mục "cứng" như vé tàu, giá khách sạn... còn giá cả ăn uống, nhu yếu phẩm lại khá rẻ.