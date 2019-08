Hoa chuối chiên giòn sốt me

Bước 4: Pha sốt me, phi thơm tỏi cho vào 3 muỗng cốt me, 3 muỗng đường, 1/2 muỗng muối, 2 muỗng tương ớt, 3 muỗng nước, nấu sốt sệt thì cho ớt băm vào rồi tắt bếp. Bước 5: Hoa chuối sau khi để ráo dầu thì cho ra đĩa chấm cùng sốt me.