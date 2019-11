Hàng chục nghìn khán giả thủ đô dự 'The Color Queen'

Xuất hiện trên sân khấu 'The Color Queen' với bộ vest trắng, Noo Phước Thịnh thể hiện những bản nhạc sôi động như Hold me tonight, Cause I love you, Chạm khẽ tim anh một chút thôi, Thương em là điều anh không thể ngờ... tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Anh còn tiết lộ kế hoạch ra mắt ca khúc mới vào tháng 11 tại Hàn Quốc và đứng trên sân khấu cùng rất nhiều nhóm nhạc nổi tiếng hiện nay tại xứ kim chi.