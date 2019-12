Ham So Won văng xuống nước khi chơi lắc thúng ở Hội An 0 Quảng NamDiễn viên Ham So Won rơi khỏi thúng sau một cú lắc mạnh, khiến mọi người hốt hoảng còn chồng trẻ phải nhảy xuống nước cứu cô lên bờ.

Trong tập gần đây của chương trình truyền hình thực tế Flavor of Wife, Ham So Won và ông xã cùng mẹ chồng có chuyến du lịch Hội An. Cả gia đình đến rừng dừa Bảy Mẫu, trải nghiệm trò lắc thúng "có một không hai". Jin Hua chơi trước, anh tỏ ra hứng thú trong khi mẹ anh thì lo lắng, bà ôm tim khi con trai hoàn thành trò chơi. Sau đó, Ham So Won cũng hào hứng tham gia. Nhìn con dâu bị lắc đến đáng thương, mẹ của Jin Hua liên tục ra hiệu "ok" để người chèo thúng dừng lại, nhưng chưa kịp dừng thì cô đã văng khỏi thúng, rơi xuống nước.

Ham So Won văng xuống nước khi chơi lắc thúng ở Hội An Ham So Won ngã khỏi thúng.

Đây là một trong những trò chơi được nhiều du khách ưa chuộng khi đến phố cổ. Bạn đặt một tour đi tham quan rừng dừa Bảy Mẫu, thuộc xã Cẩm Thanh. Mỗi thúng chở khoảng 3-4 người đi khắp rừng dừa, ra đến gần cửa biển ngắm cảnh. Du khách còn được trải nghiệm câu cá, bủa lưới, dùng bữa tại các chòi lá trong rừng dừa nước.

Trước đây, du khách tham quan rừng dừa chỉ tham gia vài trò chơi dân gian như đập nồi đất, đua thúng, kéo co... nhưng sau khi nhận thấy sự thích thú của du khách đối với màn biểu diễn thuyền thúng độc đáo, các tour du lịch mới bắt đầu khai thác. Thông thường, bạn chỉ ngồi xem người đàn ông dùng mái chèo, khéo léo điều khiển chiếc thúng. Nếu hứng thú thử thách, bạn có thể yêu cầu được chơi. Người chơi mặc áo phao, ngồi trên chiếc thúng xoay tròn với tốc độ nhanh. Ngồi không vững, bạn dễ bị văng xuống nước như Ham So Won. Nhiều du khách gọi đây là trò cảm giác mạnh ở làng quê Việt Nam, chỉ nhìn thôi đã thấy chóng mặt.

Vi Yến