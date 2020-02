Hai khách sạn Việt Nam đạt 5 sao thế giới 0 Sofitel Legend Metropole Hà Nội và Four Seasons Resort The Nam Hai Hội An được xếp hạng 5 sao và ba khách sạn khác được xếp 4 sao.

Forbes Travel Guide vừa đưa ra bảng xếp hạng thường niên về các nhà hàng, khách sạn và spa tốt nhất trên thế giới. Năm nay, có 5 tên tuổi của Việt Nam xuất hiện trong danh sách này, gồm 2 khách sạn được xếp hạng 5 sao và 3 khách sạn được xếp hạng 4 sao.

Được thành lập từ năm 1958, Forbes Travel Guide (tên gọi khi ấy là Mobil Travel Guide) là cuốn cẩm nang du lịch lâu đời nhất ở Mỹ, và là đơn vị đầu tiên đưa ra hệ thống xếp hạng 5 sao cho ngành khách sạn. Xếp hạng của Forbes Travel Guide được đánh giá là một trong những xếp hạng uy tín nhất, là chuẩn mực vàng trong ngành công nghiệp khách sạn. Khách du lịch khắp nơi trên thế giới rất tín nhiệm các đánh giá này.

Hai khách sạn được xếp hạng cao nhất 5 sao là Sofitel Legend Metropole Hà Nội và Four Seasons Resort The Nam Hai Hội An.

Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội nằm trên phố Ngô Quyền, có tuổi đời hàng trăm năm.

Trong phần đánh giá về khách sạn Metropole Hà Nội, Forbes Travel Guide bình luận: "Sofitel Legend Metropole Hà Nội với 364 phòng được bài trí trang nhã, làm nên nét duyên dáng của kiến trúc Pháp cổ xen lẫn những họa tiết phương Đông lịch lãm. Ở bất kỳ vị trí nào trong khách sạn, du khách cũng có thể chụp được những tấm hình đẹp, lưu giữ những khoảnh khắc về một kỳ nghỉ đáng nhớ". Tạp chí cũng dành nhiều ca ngợi cho tour tham quan Con đường lịch sử (hầm trú ẩn) và trải nghiệm nhất định phải thử khi đến Hà Nội như thưởng thức trà chiều cao cấp tại Le Club hay nhâm nhi ly cà phê tại quán cà phê vỉa hè La Terrasse, hay thưởng thức những ly cocktail sảng khoái tại Bamboo Bar.

Còn với Four Seasons Resort The Nam Hai Hội An, tạp chí viết: "Khu nghỉ nằm giữa thành phố Đà Nẵng nhộn nhịp và đô thị cổ Hội An lung linh ánh đèn lồng. Resort giống như một khu bảo tồn bình dị trên bãi cát trắng nguyên sơ. Du khách được chào đón bởi khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, những rặng dừa cao vút, hàng rào hoa rực rỡ, đem lại cảm giác yên bình và tách biệt với cuộc sống bên ngoài. Các khu biệt thự xa hoa, rộng rãi, hồ bơi vô cực và spa bên hồ sen".

Four Seasons Resort The Nam Hai Hội An là lựa chọn nghỉ dưỡng của nhiều người nổi tiếng.

Ba khách sạn được xếp hạng 4 sao bao gồm: InterContinental Danang Sun Peninsula Resort (Đà Nẵng) và 2 khách sạn ở TP HCM là Park Hyatt Saigon và The Reverie Saigon. Tiếp đó là 3 khách sạn chưa lọt vào bảng xếp hạng nhưng được đánh giá là tiềm năng và là gợi ý tốt cho du khách, bao gồm The Grand Ho Tram Strip, JW Marriott Hotel Hanoi, Pullman Danang Beach Resort.

Để có được những đánh giá xếp hạng độc lập, các chuyên gia đã bí mật đặt phòng và lưu trú hai đêm tại các khách sạn như những du khách bình thường. Chỉ 20% khách sạn mà Forbes Travel Guide đánh giá được xếp hạng 5 sao.