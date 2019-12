Gợi ý những điểm du lịch trong nước phù hợp dịp Tết

Nếu bạn có ý định dành khoảng thời gian nghỉ Tết để cùng gia đình thực hiện chuyến du xuân, có thể tham khảo những địa điểm du lịch trong nước phù hợp dưới đây.

Đà Lạt - thành phố mộng mơ

Đà Lạt là nơi bạn có thể cân nhắc khi quyết định du lịch Tết. Mùa xuân đến cũng là lúc những cánh đào Đà Lạt nở bung rực rỡ. Bạn có thể đi dạo trong không khí mùa xuân mát mẻ, say đắm lòng người và ngắm nhìn trăm hoa đua nở, từ cánh đồng tới phố xá, công viên... Ngoài ra, bạn còn cảm nhận rõ không khí mùa xuân tại thành phố mộng mơ khi thong thả đạp xe quanh những con dốc, hay thả mình trên đỉnh Langbiang.

Không gian ngập tràn sắc hoa ở Đà Lạt. Ảnh: Shutterstock.

Phú Quốc

Phú Quốc là một trong những thiên đường biển đảo Việt Nam mà du khách không nên bỏ qua. Một chuyến nghỉ ngơi bên bờ biển, hòa mình vào các hoạt động vui chơi giải trí thú vị sẽ mang lại cho bạn nhiều trải nghiệm khó quên. Với điều kiện thời tiết mát mẻ vào dịp Tết, Phú Quốc là một trong những địa điểm du lịch Tết Canh Tý 2020 không thể bỏ lỡ.

Sa Pa - thành phố trong sương

Sa Pa được nhiều du khách lựa chọn là điểm đến thú vị dù ở bất cứ mùa nào trong năm. Đặc biệt, thời gian nghỉ Tết kéo dài 7 ngày đủ để cho du khách từ miền Trung và Nam khám phá Sa Pa. Đây cũng là thời điểm dành cho những lữ khách lãng mạn mê mẩn quang cảnh mù sương, biển mây bồng bềnh bao phủ trên những thửa ruộng bậc thang, cây cối đang độ khoe sắc...

Chinh phục đỉnh Fansipan khi ngồi trên tuyến cáp treo, ngắm nhìn trọn thung lũng Mường Hoa, hít thở bầu không khí xuân trên nóc nhà Đông Dương, tham gia lễ hội truyền thống hay phiên chợ xuân vùng cao, thưởng thức những món ăn ngon mà đôi khi không có trong ngày thường... là nét độc đáo ở Sa Pa dành cho bạn và gia đình trong những ngày Tết.

Ninh Bình

Một số du khách vẫn chọn các điểm đến tâm linh để đi vãn cảnh chùa, cầu mong sức khỏe, bình an, may mắn trong tuổi mới dịp Tết. Ở miền Bắc, Tràng An - Bái Đính của Ninh Bình là một trong những địa điểm du lịch Tết Nguyên đán thích hợp cho bạn.

Non nước hữu tình ở Tràng An, Ninh Bình. Ảnh: Shutterstock.

Tràng An là khu du lịch sinh thái kết hợp tâm linh, có hệ thống hang động độc đáo. Ngoài ra, chùa Bái Đính - một trong những ngôi chùa linh thiêng cũng là điểm đến thích hợp để lễ chùa, cầu mong năm mới an lành trong không khí đất trời vào xuân.

Huế - Đà Nẵng - Hội An

Tuyến điểm miền Trung Huế - Đà Nẵng - Hội An cũng phù hợp cho chuyến đi kéo dài 5-7 nghỉ Tết. Thời gian này, các tỉnh miền Trung có khí hậu ấm áp cùng nhiều hoạt động chào đón năm mới như lễ hội hoa, vũ hội đường phố...

Nếu bạn muốn lắng lòng lại cũng có thể ngồi nhâm nhi tách cà phê ở Hội An, ngắm nhìn những chiếc đèn lồng đỏ, hay thả một chiếc đèn hoa đăng xuống sông Thu Bồn để ước mong một năm mới tràn đầy sức khỏe và bình an.

Để có chuyến du lịch trọn vẹn niềm vui trong kỳ nghỉ Tết sắp đến, bạn cần chọn điểm đến dựa theo điều kiện tài chính, thời gian, sức khỏe; tham khảo và lựa chọn các công ty du lịch uy tín nếu quyết định đi theo tour trọn gói; lên kế hoạch sớm, đặt trước phòng khách sạn, vé máy bay để có giá ưu đãi. Ngoài ra, bạn cần chú ý mức độ an toàn cho bản thân và gia đình, nhất là ở những địa điểm đông người; chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết cho gia đình trong chuyến đi.