Gợi ý những điểm check-in lý tưởng cho giới trẻ dịp Tết

Tràng An, Bái Đính cũng là một trong những điểm du lịch thu hút nhiều bạn trẻ. Gần đây, nhiều du khách chia sẻ ảnh check-in ở dãy núi thuộc Tràng An cổ - một phần của Tràng An với cảnh đẹp nguyên sơ. Từ đỉnh núi của Tràng An cổ, bạn có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng toàn cảnh núi non trùng điệp, làng mạc và những cánh đồng. Ảnh: Unplash.