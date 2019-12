Gợi ý cách đi lại tiết kiệm ở Osaka 0 Nhật BảnNếu sử dụng phương tiện công cộng hợp lý, bạn sẽ đỡ được chi phí taxi đắt đỏ.

Sân bay quốc tế Kansai xây dựng trên một đảo nhân tạo giữa vịnh Osaka, ngoài khơi đảo Honshu, cách trung tâm thành phố khoảng 40 km. Hiện nay, đây là sân bay quốc tế chính ở vùng Kansai dành cho du khách nước ngoài muốn đến các tỉnh như Osaka, Kyoto, Nara... Sau khi đáp máy bay, bạn hãy đến ngay quầy thông tin nằm ở tầng 1, thuộc nhà ga số 1, tham khảo đầy đủ các thông tin di chuyển vào thành phố cũng như đến các điểm vui chơi.

Cổng nhà ga số 1

Tàu điện

Từ sân bay, bạn có thể dễ dàng đi về các ga Osaka, Tennoji, Shin Osaka và Nankai Namba. Đây là cách nhanh và tiện nhất. Tuy nhiên có khá nhiều loại tàu, tuyến tàu mà bạn cần tìm hiểu kỹ để khỏi lên nhầm.

Đến ga Osaka, ga lớn nhất thành phố thì bạn đi theo tuyến Kansai Airport với giá 1.200 yên/chiều (khoảng 256.000 đồng). Đi tàu nhanh loại được chọn chỗ ngồi thì giá đắt hơn vài trăm yên, còn đi tàu nhanh nhưng chỗ ngồi tùy ý thì rẻ hơn. Thời gian di chuyển khoảng 65 - 70 phút. Lưu ý, nếu đi từ chiều ngược lại, thành phố đến sân bay Kansai bằng tàu, bạn phải cẩn thận, nên hỏi nhân viên tại ga trước khi lên tàu cho chắc ăn do có tuyến từ trung tâm Osaka ra sân bay kết hợp với nhiều tuyến khác. Chỉ cần lên nhầm, bạn có thể đi đến Wakayama, một tỉnh lân cận Osaka.

Tuyến Limited Express Haruka, nối liền Sân bay Quốc tế Kansai với ga Tennoji và ga Shin Osaka - điểm trung chuyển nếu bạn muốn tiếp tục đến Kyoto. Từ sân bay Kansai, Haruka sẽ đưa bạn đến Tennoji sau 35 phút với giá 1.710 yên (khoảng 363.000 đồng), và Shin Osaka trong 50 phút với giá 2.330 yên (khoảng 495.000 đồng). Ga Shin Osaka cũng là bến cuối của hai tuyến shinkansen (tàu tốc độ cao): Tokaido shinkansen đến Tokyo và Sanyo shinkansen đến Fukuoka.

Về Namba - trung tâm giải trí, mua sắm của Osaka - bạn chọn tuyến Nankai, thời gian di chuyển khoảng 34 - 37 phút. Tàu nhanh Rapid có giá cao hơn, vì được chọn chỗ ngồi. Còn Nankai Airport Express có giá 930 yên, mất khoảng 44 phút di chuyển.

Quầy vé ở sân bay

Xe buýt limousine

Từ trung tâm thành phố đến sân bay, có nhiều điểm bắt xe buýt và bạn có thể mua vé qua mạng. Với từ khóa "Osaka limousine bus", bạn tìm được loạt trang web bán vé với giá tương đương nhau. Điểm đón xe buýt chính trong thành phố nằm ở ga Nankai Namba và ga Osaka. Từ đây, bạn có thể dễ dàng đi đến các thành phố khác như Kobe, Kyoto và Nara. Còn xe buýt ra sân bay Kansai sẽ dừng tại các trạm Osaka, Shin Osaka, Shinsaibashi, Namba OCAT và Universal Studious Japan. Ngoài ra, còn có dịch vụ xe buýt đêm từ sân bay Kansai đến ga Osaka và Nankai Namba, hoạt động từ 0h đến 5h với giá vé khoảng 1.550 yên/người lớn (khoảng 330.000 đồng) và 780 yên/trẻ em (165.000 đồng), thời gian di chuyển khoảng 1 giờ.

Bạn sẽ thoải mái hơn nếu chọn đi xe buýt vì có khoang giữ hành lý riêng. Tuy nhiên nếu muốn mua vé qua mạng, bạn phải đăng ký thành viên trước. Hãy chọn trả tiền tại các cửa hàng tiện lợi, chỉ tốn vài phút là xong. Xe buýt dừng tại cả hai nhà ga số 1 và số 2 của sân bay, có máy bán vé tự động tích hợp nhiều thứ tiếng ngay nhà ga, tương tự như máy bán vé tàu điện ngầm.

Taxi đêm ở Kyoto

Thuê xe

Nếu có bằng lái quốc tế, bạn có thể thuê xe hơi ngay tại sân bay Kansai, nằm trong khu vực Aeroplaza, cách nhà ga số 1 khoảng 3 phút đi bộ hoặc đi xe trung chuyển từ nhà ga số 2 đến điểm thuê xe. Một số gợi ý các công ty cho thuê xe: Nippon Rent A Car, Nissan Rent A Car và Toyota Rent A Car. Giá thuê xe tùy thuộc vào từng hãng và từng loại xe bạn chọn, thấp nhất khoảng 8.000 yên/ngày (khoảng 1,7 triệu đồng), không tính tiền xăng. Lựa chọn này được người bản địa hay dân chơi ưa chuộng, khá thích hợp nếu bạn muốn tự mình khám phá những cung đường mới không có tuyến tàu lửa, xe buýt.

Taxi

Đây nên là lựa chọn cuối cùng của bạn, vì giá taxi ở Nhật thật sự rất đắt đỏ, gấp nhiều lần so với sử dụng phương tiện công cộng mà thời gian di chuyển bằng nhau. Bạn phải bỏ ra ít nhất 20.000 yên (khoảng 4,2 triệu đồng) nếu đi taxi từ sân bay về đến ga Osaka. Chi phí cao một phần do phí đường cao tốc và cầu không rẻ. Taxi đêm càng có giá cao hơn nhiều do có phụ thu. Vì thế, đây không phải lựa chọn lý tưởng.

Bài và ảnh Vi Yến