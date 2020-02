Giới trẻ du hí Fansipan Sa Pa đầu xuân

Nhiều bạn trẻ sau những phút giây đắm mình trong cảnh sắc thiên nhiên đã tìm đến quần thể tâm linh dâng hương, treo thẻ may mắn, cầu mong đỗ đạt cho bản thân và cầu an cho gia đình, người thân trong năm mới. Nguyễn Đình Hùng (sinh viên trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội) cho biết bên cạnh vẻ đẹp kỳ thú của thiên nhiên thì điều khiến cậu bạn ấn tượng khi lên đỉnh Fansipan là không gian tâm linh kỳ vỹ và thanh tịnh, mang đến cảm giác an yên, nhẹ nhàng giống như bản thân đang hành hương về cõi Phật.