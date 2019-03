Giải mã cách ăn dứa không cần gọt vỏ

Dứa (thơm) là một trong những loại trái cây khó gọt vỏ nhất bởi chúng có nhiều mắt cứng, bạn phải khứa các rãnh nhỏ, xoắn theo các mắt để loại bỏ chúng thì mới ăn được. Cũng có nhiều mẹo gọt dứa nhanh gọn nhưng hầu hết đều phải gọt lớp vỏ đi. Mới đây, một người vừa chia sẻ cách ăn dứa mà không cần gọt vỏ làm người xem tròn mắt.

Ăn dứa không cần gọt vỏ

Video này thu hút hơn 1,3 triệu lượt view trên Twitter, trở nên phổ biến khiến không ít người tò mò muốn thử xem thực hư thế nào. Tuy nhiên khi bắt tay vào thực hiện thì mọi việc lại không hề dễ dàng, vì các mắt dứa dính cứng, liên kết với nhau gây khó khăn trong việc tách ra thành từng mắt nhỏ mà không cần dụng cụ hỗ trợ.

Thực tế, quả dứa thuộc loại quả tụ, do 100 - 200 quả nhỏ hợp lại. Các giống khác nhau thì hình dạng, kích thước quả và mắt quả cũng khác nhau. Bộ phận ăn được của dứa là hoa và lá mọc xung quanh một trục, phát triển thành từng quả mọng nhỏ rồi dính với nhau tạo thành quả to. Chính vì vậy mà khi nhìn bên ngoài, bạn thấy các mắt dứa đặc trưng mà nếu để ý. Vì thế, nếu muốn tách chúng ra thì bạn phải khứa một đường xung quanh từng mắt, sau đó mới có thể dễ dàng dùng tay tách thành các múi riêng biệt. Lưu ý, dứa càng chín thì càng dễ làm. Bên cạnh đó, phương pháp ăn này không mấy sạch sẽ do dứa dễ bị chảy nước và nát.

Giải mã cách tách múi dứa bằng tay

Vi Yến