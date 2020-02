Gia đình Việt lái xe khám phá Australia 'né' cháy rừng 0 AustraliaVới chi phí 200 triệu đồng, anh Trà chị Yến lái xe đưa các con khám phá cung đường ở đảo Tasmania, tránh khu vực cháy rừng.

Vợ chồng anh Vũ Minh Trà (sinh năm 1986) và chị Trần Hải Yến (sinh năm 1987) sống tại Hà Nội được biết tới với những chuyến roadtrip khắp thế giới cùng hai con nhỏ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chuyến đi xa đầu tiên là hành trình châu Âu vào tháng 5/2018. Tháng 3/2019, gia đình lại có chuyến đi dọc bờ Tây nước Mỹ. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, team gia đình anh Trà - chị Yến lại cùng nhau vi vu cung đường ở đảo Tasmania (Australia). Kỳ nghỉ Tết của gia đình kéo dài 17 ngày, từ mùng 3 đến ngày 19 âm lịch.

Lý giải về lựa chọn này, anh Trà chia sẻ: "Nói đến Australia, mọi người sẽ nghĩ ngay đến Sydney, Melbourne, Canberra... nhưng ít người biết tới Tasmania - một hòn đảo xinh đẹp với thiên nhiên, các loài động vật và khung cảnh rất đặc biệt, nơi có thể ngắm cực quang về phía Nam cực. Vợ chồng tôi đã quyết định đến đây, một phần cũng vì khi đang lên lịch trình thì Australia xảy ra cháy rừng diện rộng. Gia đình phải thay đổi lịch trình từ Sydney xuống Melbourne thành Melbourne và roadtrip quanh đảo Tasmania". Ý tưởng này đã trở nên rất đúng đắn khi cả nhà đã có chuyến hành trình đẹp như mơ.

Gia đình anh Trà chị Yến được biết đến với 2 chuyến roadtrip châu Âu và Mỹ cùng 2 con nhỏ.

17 ngày rong ruổi, anh Trà chị Yến cùng hai bé Hip và Hope đi qua nhiều danh thắng tuyệt đẹp như nông trại Lavender đẹp nhất Australia Bridestowe, vịnh Lửa với những tảng đá granit màu đỏ kỳ thú, Binalong beach với bãi cát trắng mịn và nước biển trong vắt xanh biếc, Bicheno Blowhole với những đợt phun nước cực mạnh khiến Hip Hope ồ à thích thú, vườn quốc gia Freycinet National Park với Coles Bay, Lighthouse, Sleepy Bay, Wineglass Bay hay Port Arthur, Bruny Island thăm nông trại thăm con Alpaca lạc đà cừu, Russell fall, Horseshoe fall đi qua cao nguyên Tasmania...

"Thiên nhiên ở Australia rất hoang sơ và tươi đẹp. Đặc biệt, gia đình ấn tượng nhất với cảnh đẹp ở vườn quốc gia Mount Field National Park, cách Hobart 64 km về phía tây bắc với đặc điểm của rừng mưa ôn đới. Các bạn nhỏ sẽ có 30 phút leo bộ để tham quan Russell fall, Horseshoe fall. Với kinh nghiệm đi 7 vườn quốc gia ở Mỹ rồi nên leo 2 thác này hai bé Hip và Hope chỉ là chuyện nhỏ", anh Trà chia sẻ.

Về tới Melbourne, gia đình lại tiếp tục thuê xe để trải nghiệm cung đường Great Ocean Road huyền thoại với nhiều điểm đến ven biển. Trong đó, khung cảnh ở Port Campbell với 12 Apostles khiến cả nhà ngẩn ngơ bởi được chiêm ngưỡng trên biển, những tảng đá vôi nhiều hình thù sừng sững dọc bờ biển hùng vĩ và ấn tượng.

Port Campbell trên cung đường Great Ocean Road là một trong những cảnh đẹp ấn tượng nhất với gia đình.

Còn với hai bạn nhỏ Hip và Hope, ngôi nhà mà bố mẹ đặt qua AirBnb gần Port Campbell lại là điểm đến đáng nhớ nhất bởi có "các bạn kaola, kangaroo, hơn chục bạn mèo, mười mấy bạn chó và cả các bạn đà điểu, vẹt, vịt dễ thương". Ngôi nhà không chỉ ấm cúng mà còn có rất nhiều đồ chơi cho trẻ con. "Do bạn kaola còn nhỏ nên 2 vợ chồng chủ nhà còn sắm một cây trúc bên trong phòng để cho kaola ngủ. Tối hôm đó, Hope và Hip được xem kaola ôm cây ngủ như thế nào. Các con còn được cho kaola uống sữa, sờ bộ lông mềm mịn của chúng và xem kangaroo cao lớn thế nào. Quả là một kỷ niệm không bao giờ quên của bọn trẻ", ông bố 8X nhớ lại.

Thiên nhiên ở đảo quốc châu Đại Dương được giữ gìn nên không khó để bắt gặp các loài động vật hoang dã như chuột túi, nhím, thỏ rừng, gấu túi wombat... Mỗi khi gặp, anh Trà lại tìm cách dừng xe cho các con ngắm nhìn. Anh cũng tìm các nông trại cho hai con đến ngắm các con vật chỉ có ở Australia như lạc đà cừu... Trong chuyến đi rừng này, cả nhà còn gặp nhiều con wallabies (giống kangaroo nhưng nhỏ hơn), nhìn thấy người chúng không chạy đi ngay mà vẫn rất thong thả nhảy nhót nên Hip và Hope được nhìn ngắm kỹ hơn. Ngoài ra, gia đình còn bắt gặp những con cá hồi bơi ngược dòng nước. Những điều này khiến việc leo rừng trở nên lý thú, các thành viên chẳng còn cảm thấy mệt mỏi.

Anh Trà tâm sự: "Tôi muốn tạo điều kiện cho con xem thế giới bên ngoài, thiên nhiên, động vật và môi trường được gìn giữ ra sao. Hope - Hip được tiếp xúc với các bạn nhỏ Australia rất tự tin như mời chơi cùng trên con thuyền Spirit of Tasmania vượt biển, mời câu cá cùng ở Helen... để các con hiểu được sự chia sẻ, tính tự lập. Các bé học được cách xử lý trong các tình huống khẩn cấp và tình yêu thiên nhiên quý trọng cuộc sống. Bé Hope mới 6 tuổi nhưng trong lúc bị lạc bố mẹ đã rất nhanh trí chạy ra Visitor center, nói tiếng Anh với chú quản lý và được dắt đi tìm lại mẹ. Hope bảo, con được học rất nhiều từ hồi mẫu giáo và giờ đã áp dụng thành công".

Hip và Hope người lớn hơn sau mỗi chuyến đi xa cùng bố mẹ.

So với 2 chuyến roadtrip lần trước, lần này thời gian di chuyển ngắn hơn. Thêm vào đó, việc thuê xe tự lái ở đây cũng khá đơn giản, chỉ cần bằng lái xe Việt Nam và thẻ tín dụng. Giá thuê xe khoảng 50 AUD/ngày. Luật ở đây khá nghiêm, nếu chở trẻ em thì bắt buộc phải có carseat (ghế ngồi trẻ em).

Australia lái xe bên trái nên ban đầu, anh Trà cảm thấy hơi ngượng tay, phải 2 ngày sau mới quen, đặc biệt là đường ở đảo Tasmania khá nhỏ, không có làn khẩn cấp nên ban đầu gặp một chút khó khăn. "Ở Tasmania, tôi bắt gặp vài trăm con kangaroo bị tông chết ven đường thường là do bị đâm phải lúc tối. Sáng sớm, bạn nên hạn chế đi vào khoảng thời gian đó. Nếu có thấy giữa đường thì chắc là mới bị đâm, bạn có thể an toàn đỗ vào ven đường và kéo xác nó vào ven đường để giúp những xe sau không đâm vào xác nó, anh chủ nhà Airbnb người Australia có hướng dẫn tôi như vậy. Ở Melbourne, tôi được trải nghiệm biển hook turn sign - đặc sản của thành phố này mà không đâu trên thế giới có. Đó là biển rẽ phải nhưng phải dừng 2 lần, một lần đèn đỏ và sau đó đi thắng ép lề trái ở làn đối diện hướng mình đi, sau đó thêm một nhịp báo OK mới được rẽ phải", anh Trà chia sẻ.

Với kinh nghiệm 2 chuyến roadtrip dài hơi, chuyến đi lần này, anh Trà và chị Yến đã chuẩn bị khá đơn giản. Quần áo gọn nhẹ hơn nhưng không thể thiếu những vật dụng thiết yếu như carseat, nồi điện đa năng, túi giữ nhiệt. Khởi hành đúng dịp Australia vừa qua cháy rừng và dịch Covid-19 đang hoành hành, gia đình cũng có nhiều chuẩn bị đặc biệt.

Để chống dịch bệnh, gia đình chuẩn bị khẩu trang cho cả nhà khi đến các nơi công cộng như sân bay. "Tuy nhiên khi sang Australia, thời tiết nóng và họ cách ly các người đến từ vùng dịch khá tốt nên hầu như không ai đeo khẩu trang trên đường mà chỉ ở sân bay. Cuộc sống vẫn diễn ra rất bình thường. Cũng có thể do Australia cách xa Trung Quốc nên họ chưa cần phòng dịch quyết liệt như nước mình", anh kể. Ngoài ra, chị Yến cũng chuẩn bị cho gia đình khẩu phần ăn bổ sung hoa quả và nước để nâng cao hệ miễn dịch. Mỗi ngày mỗi người ăn 2 quả cam, 2 quả kiwi, 1 cốc nước chanh, 2 viện vitamin C và ít nhất một lít nước.

Hành trình 17 ngày ở Australia của gia đình anh Trà chị Yến

Ông bố 8X cập nhật tình hình thường xuyên. Cũng rất may vì dịp cả nhà sang tới nơi thì tình trạng cháy rừng đã chấm dứt phần lớn. Bầu trời trong xanh và thời tiết rất đẹp. Cây rừng bắt đầu xanh tốt trở lại. Trong chuyến đi, cả nhà cùng dừng lại ở một khu cháy rừng và cảm nhận sức sống của thiên nhiên khi các mầm non đã bật mạnh ra khỏi thây cây cháy đen.

Thời tiết ở Australia ngược so với Bắc bán cầu. Thời điểm anh chị lên đường, đất nước này đang trải qua mùa hè. Nhiệt độ sáng sớm và đêm tầm 18-20 độ C và ban ngày lên 30 độ có hôm lên đến 42 độ. Ở Melbourne, nhiệt độ cao hơn nhưng khi sang Tasmania thì nhiệt độ thấp hơn một chút do địa hình núi cao. Hai bé đã đi cùng bố mẹ đến rất nhiều nơi, có khi sáng ở vùng sa mạc chiều đã lên tới đỉnh núi tuyết trắng nên sức khỏe được rèn luyện tốt hơn.

Anh Trà chị Yến cho biết: "Sau chuyến đi, hai vợ chồng thấy các con có tình yêu rất lớn với động vật. Hai đứa cũng lớn hơn và tự lập trong nhiều việc nên bố mẹ cũng rảnh rang, thoải mái hơn các lần đi trước. Chúng tôi rất vui khi thấy Hope (chị lớn) tự tin, chủ động giao tiếp tiếng Anh với các bạn cùng tuổi và người lớn. Quan trọng hơn là cả nhà đã cùng nhau có những trải nghiệm khám phá thú vị ở một châu lục hoàn toàn mới. Australia là thuộc địa của Anh nhưng lại giống nước Mỹ, gia đình mình cảm nhận được đồng thời cả văn hóa Mỹ và Âu tại đây. Cả nhà phối hợp nhịp nhàng, do đó hơn thỉnh thoảng hai vợ chồng vẫn có thể bật laptop lên làm việc".

Chi phí lần này cũng tương đương các chuyến đi trước đây của gia đình. Vé máy bay khá cao vì mua đúng đợt Tết. Các chi phí còn lại như ăn uống, đi lại, ăn ở, xăng xe khá rẻ và hợp lý. Cụ thể: - Vé máy bay: 3.500 USD - Tiền thuê xe và xăng: 1.000 USD - Vé tàu vượt biển Spirit: 1.000 USD - Tiền khách sạn: 1.600 USD - Ăn uống và chi phí khác: 1.500 USD Tổng cộng: 8600 USD, tương đương 200 triệu đồng cho 17 ngày, gia đình 4 thành viên.

