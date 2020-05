Dựng ma nơ canh để nhà hàng 'đông đúc hơn' 0 MỹĐể trông đông đúc hơn mà vẫn tuân thủ quy định giãn cách xã hội, một nhà hàng 3 sao Michelin đã dựng nhiều hình nộm.

The Inn at Little Washington, Mỹ, là nhà hàng cao cấp với danh hiệu 3 sao Michelin. Nơi đây đang lên kế hoạch để chào đón khách hàng quay trở lại vào ngày 29/5. Tuy nhiên, theo quy định của nhà chức trách, để hạn chế sự lây lan của nCoV, các nhà hàng mở cửa trở lại ban đầu chỉ được hoạt động với công suất 50%.

Ông Patrick O'Connell, chủ nhà hàng, đã có ý tưởng đặt những hình nộm ngồi vào chỗ trống, để khách hàng không cảm thấy vắng vẻ. Ảnh: The Inn at Little Washington.

"Tôi luôn cảm thấy ma nơ canh thú vị bởi chúng không bao giờ phàn nàn về bất cứ điều gì, chọn quần áo cho chúng cũng rất vui. Vì vậy, để đáp ứng quy định về giãn cách xã hội, tôi đã chọn cách này", chủ nhà hàng chia sẻ. Các ma nơ canh sẽ tạo khoảng cách giữa những khách hàng người thật, cũng như tạo ra những khung hình độc đáo. Theo ông, mọi người mong muốn được tụ tập và gặp gỡ người khác ngay bây giờ, thậm chí không nhất thiết phải là người thật.

Để tạo ra những ma nơ canh, nhà hàng hợp tác với Nhà hát Virginia và một công ty sự kiện. Maggie Boland, giám đốc điều hành của nhà hát, cho biết ma nơ canh sẽ được mặc quần áo, đội tóc giả và trang điểm theo phong cách thập niên 1940. Cô muốn tạo không khí "bữa tiệc sau chiến tranh" cho nhà hàng.

"Tôi nghĩ không gian quán sẽ giúp giảm mức độ lo lắng của thực khách. Họ đến dùng bữa ở một nơi trông vẫn đông đúc như bình thường, lúc chưa có dịch bệnh", ông Patrick cho hay. Trước khi mở cửa, nhà hàng dùng tia hồng ngoại để khử trùng và đặt may khẩu trang có nụ cười của Marilyn Monroe và cằm của George Washington dành cho nhân viên.

Món ăn tại nhà hàng 3 sao Michelin. Ảnh: Tripsavvy/Warren in the Weeds/Flickr.

Nhà hàng The Inn at Little Washington nằm trong khuôn viên của một quán trọ lâu đời. Thực đơn nhà hàng có giá từ 248 USD/người (khoảng 5,8 triệu đồng), chưa bao gồm rượu vang. Mỗi thực đơn có một điểm sáng độc đáo, như "Ở đây và ngay bây giờ" phục vụ các đặc sản theo mùa, "Người sành ăn" phản ánh tham vọng sáng tạo của đầu bếp, và "Trái đất tốt lành" cung cấp các món chay. Năm 2018, nhà hàng nhận ngôi sao Michelin thứ 3.

Ngân Dương (theo Huffpost)