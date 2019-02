Đủ món ăn thức uống ra lò nhân hội nghị Mỹ - Triều

Bánh su kem Mỹ - Triều

Hưởng ứng sự kiện gặp gỡ lịch sử của tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, hiệu bánh Chewy Chewy ở TP HCM thiết kế mẫu bánh đặc biệt. Set bánh được ghép từ 20 chiếc bánh su nhân kem vani và chocolate. Trên mặt bánh vẽ hình cờ Mỹ và Triều Tiên bằng chocolate cùng với lớp phủ phô mai. Những người sáng tạo ra mẫu bánh muốn gửi gắm thông điệp về một Việt Nam hiếu khách, thân thiện tới những vị khách quý đến nước ta nhân hội nghị thượng đỉnh bàn về các vấn đề hoà bình.

Giá một set bánh là 399.000 đồng, bánh khá lớn, có thể dành cho một nhóm bạn. Thương hiệu bánh su kem tươi có xuất xứ từ Singapore, từng "làm mưa làm gió" ở Sài Gòn bởi phong cách làm bánh sinh nhật ghép hoặc xếp tầng nhiều chiếc bánh su và trang trí độc đáo.

Cocktail 'làm thế giới tốt đẹp trở lại'

Ly cocktail mang tên "Make the world great again" (Làm thế giới tốt đẹp trở lại). Ảnh: Anh Tú

Cocktail là loại đồ uống được pha chế từ nhiều nguyên liệu khác nhau như các loại rượu, nước hoa quả, hương liệu nên mang hương vị thú vị. Không chỉ vậy, phía sau mỗi loại cocktail đều là một câu chuyện hoặc một ý nghĩa do người pha chế gửi gắm. Cũng trong dịp Việt Nam được lựa chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, quán bar Unicorn trên phố Hàng Than cũng đã nhanh chóng "bắt trend" bằng một loại đồ uống mang tên "Make the world great again" (Làm thế giới tốt đẹp trở lại).

Một ly cocktail này có giá 160.000 đồng, ngang bằng với các loại cocktail khác trong quán. Chúng được làm từ 2 thành phần chính là rượu whisky của Mỹ kết hợp cùng rượu sochu của Hàn Quốc, cùng với một chút dứa mang đặc trưng nhiệt đới của Việt Nam. Ly cocktail được trang trí bằng 2 lá cờ Mỹ - Triều.

Cocktail 'đàm phán hoà bình'

Ly cocktail Peace Negroniations có vị ngọt, dễ uống. Ảnh: Nguyên Chi

Cũng là loại cocktail được pha chế nhân dịp này nhưng quán bar Tannin ở Hàng Vải lại đặt cho nó cái tên mang tính chất chơi chữ Peace Negroniations. Đây là sự kết hợp giữa cụm từ "đàm phán hoà bình" (Peace Negotiations) trong tiếng Anh và loại rượu Negroni nổi tiếng. Nguyên liệu để làm ra loại đồ uống này gồm 4 loại rượu, trong đó, rượu Soju là loại rượu truyền thống cả Hàn Quốc và Triều Tiên. Bartender lý giải, trong thành phần có một loại rượu mùi có vị nồng và mạnh mẽ giống như tính cách của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Loại đồ uống ra đời với thông điệp mong muốn một thế giới hoà bình, xoá bỏ mâu thuẫn, thịnh vượng và phát triển. Ly cocktail có vị ngọt của hoa quả cam chanh, rất dễ uống với cả phụ nữ, có giá 120.000 đồng.

Bia Kim Jong Ale

Hanoi Standing Bar có đồ uống chủ yếu là các loại bia thủ công. Ảnh: koide_s

Hanoi Standing Bar ở phố Trấn Vũ bên hồ Trúc Bạch lại cho ra mắt loại bia mang tên Kim Jong Ale được ủ đặc biệt cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều. Loại bia được lấy cảm hứng từ dòng suối tinh khiết của núi Paektu, ngọn núi giữa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Ngọn núi này cao nhất bán đảo Triều Tiên, khoảng 2.750 mét và là nơi sinh của cố lãnh đạo Triều Tiên, Kim Jong Il.

"Đó là một ngọn núi lửa nên bia có hương vị nóng và cay với dư vị mềm và tươi", quản lý quán bar cho biết. Loại đồ uống chủ yếu ở quán là loại bia thủ công (craft beer), với giá khoảng 100.000 đồng một ly.

Burger The Donald - The Kim

Cặp đôi "The Donald" và "The Kim" burger được làm từ nhiều nguyên liệu đặc biệt. Ảnh: VnExpress

Tiệm burger Durty Bird ngõ Hàng Hành, Hà Nội cho ra mắt set bánh "The Donald" và "The Kim" với giá 200.000 đồng và 150.000 đồng một chiếc ngay sau khi biết tin thủ đô là địa điểm tổ chức hội nghị đặc biệt vào ngày 27-28/2. Chiếc "The Donald" được làm từ 2 phần bò băm, 2 phần phô mai, 2 phần thịt heo xông khói, dùng nước sốt kiểu Nga. Trên cùng là ruốc gà để gợi nhớ về mái tóc độc đáo của ông Trump.

Chiếc "The Kim Jong Yum" lại mang âm hưởng Triều Tiên với kim chi chiên giòn, nước sốt gochujang, thịt heo hun khói, rau diếp, lợn mán ba chỉ hun khói ở Hoà Bình... Đặc biệt, trong dịp này, nếu bạn check in hình ảnh cặp đôi Trump - Kim burger này lên Facebook hoặc Instagram sẽ được miễn phí một ly beer.

Gà rán 'hội nghị hoà bình'

Hiệu Otoke Chicken ở TP HCM hoà cùng không khí hội nghị thượng đỉnh bằng set Peace Burger Summit (burger hội nghị hoà bình) với giá 99.000 đồng. Một combo bao gồm 1 burger gà kim chi, 1 bánh bao gà kim chi, 1 khoai lắc phô mai, 2 loại nước ngọt tự chọn. Ngoài ra, món ăn còn được cắm hai lá cờ Mỹ - Triều phục vụ những ai thích check in. Đây là một thương hiệu gà rán mang phong cách Hàn Quốc, tạo ấn tượng với thực khách bằng gà giòn phủ nước sốt đậm đà.