Du lịch Australia tự túc 10 ngày chỉ hơn 30 triệu đồng

AustraliaVới chuyến đi 10 ngày ở Sydney và Melbourne, bạn có thể chỉ tốn khoảng 35 triệu đồng cho tất cả các chi phí.

Australia là điểm đến mơ ước của nhiều người nhưng rào cản lớn nhất với du khách đi tự túc là khó khăn trong việc xin visa và e ngại chi phí. Các tour du lịch Australia cũng luôn có giá cao ngất ngưởng, từ 40 triệu đồng, thời gian dưới một tuần và nhiều giới hạn, ràng buộc hơn so với tự đi. Tuy nhiên, nếu biết cách chi tiêu, tận dụng các chương trình giảm giá, bạn vẫn có thể tự trải nghiệm chuyến khám phá xứ sở kangaroo trong 10 ngày, chỉ với số tiền hơn 30 triệu đồng.

Dưới đây là tư vấn chi phí tham khảo cho chuyến đi 10 ngày ở Sydney và Melbourne:

Chi phí làm visa: khoảng 3,5 triệu đồng

Visa Australia thuộc loại có phí khá cao, phải trả tiền từ lúc nộp visa và sẽ không được trả lại nếu trượt. Đây cũng chính là điểm khiến nhiều người ngần ngại khi cân nhắc đến với đất nước này.

Bạn sẽ cần phải trả:

- Khoảng 2,3 triệu đồng phí xin visa (nộp trực tuyến qua thẻ tín dụng quốc tế)

- 478.000 đồng phí sinh trắc (nộp tại trung tâm VFS)

- Khoảng 700.000 đồng bảo hiểm du lịch (không bắt buộc nhưng sẽ tăng khả năng đậu visa).

Vé máy bay: khoảng 12 triệu đồng

Nhà hát Opera Sydney trong ánh chiều tà. Ảnh: Nguyên Chi

Trước đây, vé máy bay đi Australia (với 2 điểm đến là Sydney và Melbourne) khá đắt đỏ vì chỉ có một hãng khai thác, hơn nữa lại chỉ có đường bay thẳng. Nhưng hiện tại, nhiều hãng hàng không giá rẻ quốc tế đã phục vụ đường bay từ Việt Nam (từ Hà Nội và TP HCM) sang các thành phố lớn ở Australia. Ưu điểm của loại hình này là giá rẻ nhưng nhược điểm là bạn buộc phải transit ở nước thứ 3, thời gian dài hay ngắn tùy vào lựa chọn của bạn.

Giá vé tham khảo của một du khách mua vé khứ hồi Hà Nội - Australia mua vào tháng 4, cho chuyến đi vào tháng 10 là khoảng 9,6 triệu đồng. Cụ thể, vé chiều Hà Nội - Sydney (transit ở Kuala Lumpur) bay bằng hãng Air Asia. Vé chiều về Melbourne - Hà Nội (transit ở Singapore) bay bằng hãng FlyScoot.

Đây là 2 hãng hàng không thường xuyên có các đợt vé khuyến mại cho đường bay đi Australia, bạn có thể săn vé khá dễ dàng nhưng tốt nhất là nên mua trước khoảng nửa năm để có giá ưu đãi nhất. Khi quá cảnh ở sân bay KLIA2 (Kuala Lumpur) hoặc Changi (Singapore) bạn cũng có thể mua sắm hoặc nhập cảnh vào thành phố mà không cần visa (nếu thời gian dư dả). Thông thường, thời gian transit của chặng này sẽ có 2 phương án là 3h và 12h.

Ngoài ra, bạn còn cần mua vé di chuyển giữa các thành phố. Phổ biến nhất là giữa Sydney và Melbourne. Giá tham khảo cho chặng này khoảng 2 triệu đồng/chiều, nên sử dụng Jetstar Pacific vì số chuyến trong ngày nhiều, giá rẻ.

Chỗ ở: 5-6 triệu đồng

Các thành phố ở Australi rất đa dạng về các loại hình dịch vụ lưu trú, từ dorm bình dân, khách sạn, nhà nghỉ AirBnb. Bạn có thể lựa chọn tùy theo nhu cầu và khả năng tài chính của mình.

Dorm

Hình thức này phù hợp với khách du lịch bụi, giới trẻ hay những người đi du lịch một mình. Giá thành rẻ nhất trong các hạng mục, vị trí đẹp nhưng khá bất tiện nếu bạn không quen. Dorm thường chia thành nhiều khu giường tầng. Mỗi khách sẽ được nhận một giường diện tích rộng rãi và một ngăn tủ. Nhà vệ sinh và nhà tắm dùng chung nhưng rất sạch sẽ và có nhiều buồng nên hiếm khi khách trọ phải xếp hàng sử dụng.

Giá của loại hình này trung bình khoảng 500.000 - 600.000 đồng/người/đêm. Nếu đi khoảng 10 ngày, số tiền khoảng 5-6 triệu đồng, tùy lựa chọn.

Khách sạn

Phòng khách sạn ở Sydney và Melbourne có giá từ 2 triệu đồng/đêm trở lên. Nếu đi với nhóm từ 2 người, bạn nên chọn khách sạn để thuận tiện trong sinh hoạt. Giá cả sau khi chia theo người là khoảng 1 triệu đồng/người/đêm. Với chuyến đi 10 ngày, số tiền khoảng 10 triệu đồng.

Nhà trọ dạng AirBnb

Tương tự với khách sạn, giá một căn hộ cho thuê dạng này khoảng 2-3 triệu đồng/đêm nhưng ở được nhiều người, thường có thể nấu nướng và giặt đồ nên phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người già.

Tour khám phá: 1,7 triệu đồng

Hoàng hôn trên cung đường Great Ocean Road huyền thoại. Ảnh: Nguyên Chi

Australia rất rộng lớn với nhiều danh thắng đẹp ngoạn mục nhưng cách khá xa trung tâm. Ít phương tiện công cộng di chuyển đến những địa danh này. Do đó, khách du lịch tự túc thường đặt mua tour lẻ khi đến nơi như ở Melbourne, một số cung đường phổ biến là Great Ocean Road (con đường ven biển dài 250 km với nhiều điểm dừng chân tuyệt đẹp), đảo Phillip (xem chim cánh cụt), vườn hoa Dandenong Ranges.

Bạn có thể đặt dễ dàng qua một số ứng dụng trung gian như Klook, thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế nhanh chóng. Tour khoảng 10-15 người. Lái xe kiêm hướng dẫn viên sẽ đón bạn đúng giờ tại điểm hẹn, đưa đi tour kéo dài cả ngày và trả lại điểm đón. Trên đường, hướng dẫn viên sẽ dừng ở các điểm thời gian từ 30-60 phút để bạn tự khám phá và chụp ảnh. Trải nghiệm tự do không khác với tự đi. Giá tham khảo tour Great Ocean Road là khoảng 1,7 triệu đồng (ngắm hoàng hôn) hoặc 1,9 triệu đồng (tour ban ngày).

Chi phí đi lại: khoảng 2 triệu đồng

Chi phí đi lại ở Australia thuộc loại cao so với các thành phố du lịch trên thế giới.

Sydney

- Từ sân bay Sydney về trung tâm, giá vé tàu cho 4 trạm dừng là 18 AUD (khoảng 285.000 đồng). Mỗi chặng đi metro hay tram có giá rất cao, rẻ nhất là đi bus.

- Bạn cần mua thẻ Opal để di chuyển. Thẻ này không cho hoàn tiền nếu không dùng hết nên bạn cần căn số tiền từ khi mua thẻ. Thông thường, bạn sẽ mất ít nhất 50 AUD (800.000 đồng) cho 4-5 ngày ở Sydney. Nếu đi vào giờ thấp điểm, giá vé được giảm 30%. Ngày chủ nhật, bạn chỉ mất 2,5 AUD dù có đi bao nhiêu chặng. Do đó, hãy sắp xếp các chặng đi chơi xa vào ngày này để tiết kiệm tiền.

Melbourne

- Từ sân bay Melbourne về trung tâm, bạn buộc phải đi skybus mà không có tàu điện. Bạn có thể mua trực tiếp tại quầy bán ở sân bay, mua qua ứng dụng Klook (được giảm 10%) hoặc qua website. Giá 2 chiều khoảng 580.000 đồng.

- Melbourne có khu vực tàu điện tram miễn phí (free zone tram màu xanh lá). Nếu chỉ tham quan trong thành phố, bạn không tốn phí, chỉ cần lên tàu và xuống điểm cần thiết là được. Tuy nhiên, hãy nhớ chỉ đi trong line màu xanh lá, nếu đi ra ngoài mà không trả tiền, bạn có thể bị phạt. Line này đi qua hầu hết các điểm nổi tiếng, xuất phát từ nhà ga cổ Flinders Street và cũng kết thúc ở đây.

- Nếu muốn đi ra ngoài khu vực này, bạn cần mua thẻ Myki với giá 6 AUD (95.000 đồng) - đây chỉ là chi phí phát hành thẻ. Bạn cần mua thêm số tiền là 10 hoặc 15 AUD (160.000 đồng - 240.000 đồng) tùy theo khả năng.

Ăn uống, tiêu vặt, quà lưu niệm - khoảng 9-10 triệu đồng

Bondi Icebergs - bể bơi nước biển tự nhiên trên bãi biển Bondi, cách trung tâm Sydney khoảng 8 km. Ảnh: Nguyên Chi

Hầu hết các địa điểm tham quan ở 2 thành phố này đều không mất chi phí tham quan. Bạn chỉ mất tiền ăn uống và tiêu vặt. Hạng mục này thường không có mẫu số chung mà tùy theo nhu cầu của mỗi người. Chi phí ăn uống ở Australia thuộc loại cao. Một bữa ăn tiết kiệm có giá 10-15 AUD (160.000 đồng - 240.000 đồng). Một ngày, bạn có thể tiêu khoảng 700.000 đồng - 1.000.000 đồng cho việc ăn uống và một số chi phí phát sinh.

Cách thông minh và tiết kiệm nhất là bạn có thể tận dụng bữa sáng ở khách sạn, nhà nghỉ hoặc mua bữa sáng ăn nhẹ ở các cửa hàng tiện lợi với giá vài AUD, còn lại sẽ ăn thịnh soạn một bữa trong nhà hàng. Nếu đi một mình, bạn cũng có thể dùng cách mua đồ ăn take away trong các nhà hàng, mang về dorm để ăn cho 1-2 bữa sau vì một phần đồ ăn khá lớn.

Một số gợi ý ăn uống nổi tiếng ở Sydney:

- Sydney Fish Market: khu chợ cá lớn nhất Sydney và thứ 3 thế giới. Có rất nhiều hải sản tươi ngon, chế biến tại chỗ. Giá khá cao nhưng nếu đi đông thì bạn có thể thử được nhiều món và giảm chi phí. Chi phí khoảng 500.000 đồng - 1.000.000 đồng/người.

- Pancakes on the Rocks: nhà hàng nổi tiếng ở Sydney với 2 địa điểm ở Darling Harbour và The Rocks. Ở đây, nổi tiếng nhất với món bánh pancakes đủ vị, pizza và cả bít tết. Giá một bữa ăn 2 người từ 40 AUD trở lên, mỗi người khoảng 20 AUD (640.000 đồng).

- Hurricane's Grill: nhà hàng hải sản và bít tết có địa chỉ ở Darling Harbour và một số nơi khác trong thành phố. Các món chính như bít tết có giá khoảng 40 AUD/phần. Bữa ăn 2 người khoảng 120 AUD, mỗi người khoảng 60 AUD (khoảng 950.000 đồng).

- Opera Bar: quán bar nổi tiếng thế giới ngay dưới chân nhà hát Opera Sydney. Menu có giá từ 5 AUD/đồ uống (khoảng 80.000 đồng). Bạn nên chọn hot chocolate giá 5 AUD, vừa ngon vừa rẻ, lại có thể ngắm trọn vẹn khung cảnh vịnh Sydney với thời gian không giới hạn.

Tổng chi phí: 35 triệu đồng

Tổng chi phí tối thiểu cho chuyến đi 10 ngày là khoảng 33-35 triệu đồng. Số tiền này dành cho những người đi du lịch bụi, săn vé giá rẻ, thuê dorm bình dân và sử dụng phương tiện công cộng. Bạn có thể dựa trên tư vấn nêu trên để cộng thêm chi phí nếu thuê khách sạn và ăn uống tùy theo nhu cầu của bản thân.