Đông Nhi dự khai trương The Drunken Pot chi nhánh thứ hai

Trong tháng 12, thực khách cùng gia đình, bạn bè họp mặt bên những bàn tiệc tại nhà hàng The Drunken Pot sẽ nhận những ưu đãi mới: Áp dụng cho cả 2 chi nhánh: Phạm Hồng Thái & Cao Thắng. - Table Now: Giảm 20% cho hoá đơn từ 2 triệu trở lên. - Trực tiếp tại nhà hàng: Tặng nước lẩu single (Không áp dụng cho lẩu tôm hùm, lẩu rượu) Chương trình ưu đãi không áp dụng lễ, Tết và chung với các ưu đãi khác. Liên hệ The Drunken Pot Vietnam: - Chi nhánh 1: 26-28 Phạm Hồng Thái, phường Bến Thành, quận 1, TP. HCM. Hotline: 0286 271 8689 - 0866 370 088. - Chi nhánh 2: 4A Cao Thắng, phường 5, quận 3, TP. HCM. Fanpage: facebook.com/thedrunkenpotvietnam/