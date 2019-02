Đón Tết Kỷ Hợi ngập tràn niềm vui tại Suối Tiên

Show diễu hành "Thái Bình Thịnh Vượng" khắc họa vẻ đẹp ba miền đất nước Việt Nam trong không khí Tết cổ truyền và cùng hòa vào vũ khúc mừng xuân tươi vui của những vị tiên hoa, thần quả, mang đến phúc lành, an lạc cho du khách. Vào mùng 9 Tết, Suối Tiên tổ chức lễ vía "Ngũ Hành Thánh Mẫu Nương Nương" với Lễ Tiên Thường, Sao Hội, Túc Yết, nhằm cầu mong quốc thái dân an, nhà nhà hạnh phúc, ấm no.