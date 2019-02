Đoàn Triều Tiên thăm Hạ Long 2 tiếng bằng du thuyền cao cấp

Do tính chất đặc biệt của sự kiện nên cảng Tuần Châu dừng đón khách trong buổi sáng nay để đảm bảo an ninh. Tàu cao tốc của các lực lượng chức năng hộ tống đảm bảo an ninh trên biển cho đoàn. Các hoạt động trở lại bình thường trong buổi chiều nay. Là cảng tàu du lịch nhân tạo đạt kỷ lục Guiness lớn nhất Việt Nam với hai bến cảng dài 10 km, tiếp nhận cùng lúc lên tới 2.000 tàu du lịch, từ khi đi vào hoạt động (2016), cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu đã trở thành "cửa ngõ" của vịnh Hạ Long, trung bình mỗi ngày có gần 10.000 lượt khách du lịch qua cảng thăm vịnh.