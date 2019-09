Đồ ăn để bao lâu có thể gây ngộ độc 0 Cơm hộp để trên 4 giờ xuất hiện lượng vi khuẩn trên 100.000 đơn vị - ngưỡng giới hạn an toàn với sức khỏe.

Nhiều người có thói quen mua đồ ăn được nấu sẵn ở ngoài hàng về nhà hoặc gọi ship nhưng phải để khá lâu sau mới bắt đầu ăn. Đây không phải là một thói quen nên duy trì bởi chúng ẩn chứa nhiều hiểm họa. Các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu học viện Nanyang Polytechnic (Singapore) đã làm một số thí nghiệm về đồ ăn nấu sẵn để quá lâu. Theo đó, họ lấy mẫu đồ ăn, pha loãng, sau đó đặt trên những tấm petri film rồi đưa vào lồng thí nghiệm với nhiệt độ tương đương với thân nhiệt cơ thể khoảng 37 độ C.

Ông Richard Khaw - Phó giám đốc Viện nghiên cứu hóa học và khoa học đời sống Nanyang - cho biết, mức nguy hiểm thường ở ngưỡng 100.000 vi khuẩn trên mỗi mẫu phẩm. Họ đã làm thí nghiệm trên 3 món ăn là cơm trộn, cơm hộp và salad.

Đầu tiên là cơm trộn - một món ăn nóng phổ biến ở các quốc gia châu Á. Chúng thường được nấu chín kỹ ở nhiệt độ an toàn, ít nhất là 60 độ C trở lên. Do đó, ít vi khuẩn còn tồn tại trong món ăn này. Khi vừa nấu xong, cơm trộn có lượng vi khuẩn chỉ là 300 đơn vị. Nhưng sau khi để 4 tiếng, số lượng tăng lên 600, sau 6 giờ là 920 đơn vị. Nhưng chỉ số này vẫn ở mức độ cho phép, chưa gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Cơm hộp là món ăn thứ 2 được thí nghiệm. Ăn cơm hộp cũng là thói quen ăn uống của phần lớn những người bận rộn. Cơm hộp đều gồm những món ăn được nấu chín nhưng thường được để ít nhất 2-3 tiếng trước khi vận chuyển đến với người mua.

Điều đáng ngạc nhiên là trong cơm hộp có nhiều vi khuẩn hơn chúng ta nghĩ. Khi vừa nấu xong, lượng vi khuẩn đã là 64.000 đơn vị. Sau 4 giờ, số lượng tăng đột biến lên trên 100.000, vượt quá ngưỡng an toàn cho phép. Con số này còn tăng thêm nữa nếu để trên 6 giờ.

Tương tự với salad. Món ăn này chỉ gồm rau trộn, hoa quả, không hề được nấu chín hay qua tác dụng của nhiệt. Ngay từ khi vừa làm xong, salad đã có lượng vị khuẩn trên 100.000, gây nguy hiểm ít nhiều với sức khỏe.

Thí nghiệm đo lượng vi khuẩn chỉ có ý nghĩa đánh giá chất lượng vệ sinh của món ăn. Nó không có nghĩa là nếu lượng vi khuẩn trên 100.000 thì chắc chắn sẽ gây ra ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, không thể phủ nhận tác hại với sức khỏe. Những người có sức khỏe bình thường, nếu ăn phải những đồ ăn này, có thể bị tiêu chảy, nôn mửa. Cơ thể có thể hồi phục sau 2-3 ngày. Nhưng với những người có hệ tiêu hóa kém, vấn đề sẽ phức tạp và nghiêm trọng hơn nhiều.

Từ thí nghiệm trên, một sự thật có thể thấy rõ ràng là ngay cả khi đồ ăn được rửa sạch, nấu chín kỹ thì để lâu hơn 4 tiếng đã có thể gây rắc rối với sức khỏe. Đó là chưa kể đến việc lựa chọn nguồn nguyên liệu, quy trình nấu ăn có đạt chuẩn hay không. Do đó, tốt nhất, bạn nên ăn ngay sau khi vừa chế biến, trong khoảng 1-2 giờ. Bạn nên cố gắng mua ở những tiệm mà đầu bếp vừa làm xong chứ không phải đồ ăn đóng hộp hoặc chế biến từ sáng mà trưa chiều mới bán. Sau khi mang về nhà, bạn cần ăn ngay, đặc biệt là những món ăn có đồ tươi như rau sống, salad...

Đồ ăn để bao lâu thì có thể gây ngộ độc Thí nghiệm với đồ ăn nấu sẵn để lâu

Hà Nguyên (Theo CNA)