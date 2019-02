Địa chỉ cuối tuần: Phở Clinton - cà phê Trudeau - thực đơn Bush ở Sài Gòn

Phở Clinton

Năm 2000, trong chuyến thăm Việt Nam cùng vợ và con gái, Tổng thống Bill Clinton đã phải lòng món phở ở Hà Nội. Vì thế, khi vào Sài Gòn, vợ chồng ông đã ghé quán phở bên hông chợ Bến Thành để thưởng thức. Về sau, quán đổi tên thành Phở 2000 để đánh dấu cột mốc đáng nhớ khiến nó trở nên nổi tiếng. Lâu dần, người ta quen gọi đây là 'quán phở Clinton' cho dễ nhận dạng.

Nước dùng của phở 2000 không nhiều nước béo nên không gây ngán. Tuy nhiên theo nhiều người đánh giá thì hương vị của nó không có gì đặc biệt, ngoài món phở hải sản lạ miệng ít nơi nào bán, bên cạnh những món quen thuộc như phở bò, gà, bò sốt vang, phở chay. So với những quán khác thì giá đồ ăn ở đây không rẻ, khoảng 75.000 - 99.000 đồng/tô tùy bạn lựa chọn. Bù lại phần ăn khá to, đủ cho một người lớn ăn no nê. Ngoài phở, quán còn phục vụ vài món Việt như chả giò, bún thịt xào, cơm...

Địa chỉ: 1 - 3 Phan Chu Trinh, phường Bến Thành, quận 1.

Cà phê Thủ tướng Canada

Sau khi ăn sáng, bạn có thể 'theo chân' Justin Trudeau - Thủ tướng Canada - thưởng thức ly cà phê cóc trên đường Lê Thánh Tôn, cách "phở Clinton" chỉ khoảng 400 mét. Trước khi trở thành cơn sốt nhờ sự ghé thăm của vị Thủ tướng trẻ tuổi này cuối năm 2017, cà phê Vy đã là một trong những địa chỉ lê la quen thuộc của giới văn phòng quận trung tâm Sài thành.

Giá thấp nhất cho một ly cà phê là 35.000 đồng, cao hơn so với các quán cà phê vỉa hè bình dân khác nhưng quán vẫn sẵn một lượng khách quen cố định, lui tới mỗi ngày vì cà phê hạt rang xay tại chỗ chiếm trọn cảm tình của dân nghiện cà phê. Không ít du khách đi ngang qua phải dừng lại "nghía" xem do tò mò bởi sự đông đúc ở đây vào mỗi sáng, dù không phải ai cũng có thể thưởng thức được loại cà phê pha phin đặc trưng khá đậm, đắng hơn so với cà phê pha bằng máy. Nếu không uống quen thì dễ bị say, nhức đầu thậm chí là mệt tim.

Địa chỉ: 277E Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1.

Thực đơn Tổng thống Bush

Tháng 11/2006 cựu Tổng thống Mỹ George Bush đến nhà hàng Tib trên đường Hai Bà Trưng, quận 1 để dùng bữa cùng cựu Thủ tướng Australia John Howard. Ông Bush chọn món càng cua bách hoa, chả giò tôm và chủ nhà hàng làm thêm món gỏi mít non, súp hạt sen đựng trong trái dừa, bánh lá chả tôm và chè hạt sen bọc nhãn phục vụ khách quý. Sau này, nhiều khách đến đây cũng nhờ nhân viên gợi ý thực đơn mà ông Bush từng gọi.

Dù tọa lạc ngay mặt tiền con đường thường xuyên kẹt xe, nhưng không gian ở Tib yên tĩnh, tách biệt với cảnh nhộn nhịp, xô bồ bên ngoài nhờ nằm sâu bên trong, lối vào hẹp mà nếu không để ý kĩ, bạn rất dễ bỏ lỡ. Quán chủ yếu phục vụ các món Huế nên cách trang trí mang hơi hướng cung đình. Nội thất, bàn ghế kiểu cổ, tường treo những bức tranh xưa cộng thêm màu vàng chủ đạo tạo không khí ấm cúng. Đồ ăn ở đây khá ổn, nêm nếm vừa miệng, thích hợp để đãi tiệc hoặc họp mặt gia đình. Giá cả dao động 30.000 - 180.000 đồng/món. Nếu gọi phần ăn tương tự như Tổng thống Bush, bạn tốn khoảng 300.000 đồng/người là phủ phê.

Địa chỉ: 187 Ter Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3.

Vi Yến