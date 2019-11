Địa chỉ cuối tuần: 4 resort Phú Quốc hóng 'đám cưới thế kỷ'

Cuối cùng là khu nghỉ "quốc dân" JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay - nơi du khách rất dễ gặp những người nổi tiếng, thậm chí là cả các ngôi sao Hong Kong hay Hàn Quốc. Resort này từng tiếp đón rất nhiều sao Việt cùng gia đình như Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Hồ Ngọc Hà, Ngọc Trinh, Quyền Linh, Bảo Thy, Quang Vinh. Từ khi khai trương, resort còn nhận được nhiều giải thưởng do tạp chí uy tín thế giới bình chọn, trong đó có "Top 100 khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới' do Travel and Leisure công bố.