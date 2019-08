Dâu tây quý được ví như 'viên ngọc trắng' ở Nhật 0 Giá của dâu tây trắng cao nhất có thể lên tới 10 USD một quả, thông thường được bán với giá 40 USD/gói có khoảng 5-9 quả.

Những quả dâu tây trắng ở Nhật

Khác với những quả dâu tây đỏ mọng đặc trưng của xứ lạnh, ở vùng Kyushu miền Nam Nhật Bản, người ta gieo trồng loại dâu tây có hình dáng rất đặc biệt - trắng từ trong ra ngoài. Loại quả này còn đươc ưu ái đặt tên gọi "viên ngọc trắng" - White Jewel. Giá thành của dâu tây trắng cũng thuộc hàng đắt đỏ, cao nhất có thể lên tới 10 USD một quả, thông thường được bán với giá 40 USD/gói có khoảng 5-9 quả.

Giống dâu tây đặc biệt được trồng ở một khu vực duy nhất trên thế giới và cũng chỉ do một người duy nhất chăm sóc và phát triển. Chủ nhân của loại dâu "ngọc trắng" cho biết, do tính chất cầu kỳ, đòi hỏi yêu cầu chăm sóc cao mà ông không thể nhân rộng mô hình mà chỉ có thể trồng với số lượng ít. Đó là chưa kể việc thải loại liên tục trong quá trình phát triển. Quả dâu càng trắng thì những vết nứt, rạn càng rõ hơn nên sau khi bán ra thành phẩm, người ta chỉ có thể bán ra thị trường với số lượng 10% ban đầu. Đó cũng chính là lý do vì sao loại quả này lại đắt như vậy.

Dâu tây trắng có tên gọi tiếng Nhật là Shirou Houseki. Chúng cần được trồng trong môi trường thiếu sáng, hạn chế tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Đây là điều kiện cơ bản để chúng có được màu trắng, nếu không, quả sẽ có lớp vỏ lốm đốm. Mỗi quả được tuyển chọn kỹ càng để có màu trắng sáng, hình dáng cân đối, kích thước to đẹp, khoảng 50 gram mỗi quả. Những quả đạt tiêu chuẩn gần như hoàn hảo sẽ được đóng gói cẩn thận riêng vào từng khay riêng biệt và bán với giá cao hơn. Về hương vị, dâu Shirou Houseki đậm đà, ngọt hơn những loại dâu khác, mùi thơm quyến rũ.

Giống dâu này được phát triển khoảng 4 năm trước những nhanh chóng trở thành một món quà quý đắt tiền trong những ngày lễ đặc biệt.

Video: Great Big Story