Đà Nẵng có khu nghỉ dưỡng thuộc top tốt nhất thế giới dành cho gia đình 0 Premier Village Danang Resort Managed by AccorHotels là khu nghỉ dưỡng đẳng cấp do Tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng và Tập đoàn khách sạn AccorHotels quản lý.

Premier Village Danang Resort Managed by AccorHotels vừa được bình chọn ở vị trí thứ 2 trong tổng số 25 Khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới dành cho gia đình, trong khuôn khổ giải thưởng thường niên mang tên Travellers’ Choice Awards 2019 do trang web du lịch nổi tiếng toàn cầu TripAdvisor trao tặng.

Theo đó, Premier Village Danang Resort Managed by AccorHotels (Đà Nẵng) chỉ đứng sau Maxx Royal Kemer Resort tại Kemer (Thổ Nhĩ Kỳ), và vượt qua hàng loạt các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp, sang trọng khác thuộc nhiều quốc gia nổi tiếng về du lịch trên thế giới như Italy, Mỹ, Brazil, Australia...

Premier Village Danang Resort Managed by AccorHotels có tầm nhìn hướng thẳng ra biển Non Nước.

Cũng trong khuôn khổ giải thưởng Travellers’ Choice Awards 2019 của TripAdvisor, khu nghỉ dưỡng hướng biển tuyệt đẹp của Sun Group còn đứng đầu danh sách Top 25 Khu nghỉ dưỡng dành cho gia đình tại Châu Á.

Giải thưởng Travellers’ Choice Awards được lựa chọn dựa trên những đánh giá của du khách khắp nơi trên thế giới dành cho các khách sạn, khu nghỉ dưỡng mà họ đã trải nghiệm trong năm 2018.

Tọa lạc tại đường Võ Nguyên Giáp - tuyến đường đẹp nhất của Đà Nẵng và hướng thẳng ra bãi biển Non Nước đẹp như một bức tranh, Premier Village Danang Resort Managed by AccorHotels mang tới không gian nghỉ dưỡng vừa sang trọng, hiện đại, vừa thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên. Nơi đây đã trở thành lựa chọn lý tưởng của du khách trong và ngoài nước khi đến với thành phố sông Hàn.

Khu nghỉ dưỡng có thiết kế vừa hiện đại, sang trọng, vừa gần gũi với thiên nhiên.

Bao gồm 111 căn biệt thự với nhiều diện tích, loại hình linh động như biệt thự hướng biển, biệt thự hướng vườn... được trang bị các tiện ích đồng bộ như sân vườn, bể bơi riêng, Premier Village Danang Resort Managed by AccorHotels dễ dàng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí cho nhiều đối tượng du khách, đặc biệt là các gia đình. Không chỉ mang đến không gian nghỉ ngơi, thư giãn cho du khách, Premier Village Danang Resort Managed by AccorHotels còn là điểm đến để các thành viên trong gia đình có được những khoảnh khắc sum vầy, vui vẻ trong những bữa tiệc ấm áp tại các nhà hàng ấm cúng, hay khi cùng nhau đạp xe dạo mát trên những con đường xanh mướt bóng cây trong khu nghỉ dưỡng, giữa những thanh âm êm đềm của sóng và gió biển.

Premier Village Danang Resort Managed by AccorHotels còn cung cấp dịch vụ bảo mẫu tại Câu lạc bộ trẻ em - một trong những điểm khác biệt so với nhiều khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam và trên thế giới. Với dịch vụ này, các du khách nhí được thỏa thích vui đùa, khám phá các trò chơi dưới sự chăm sóc chu đáo, nhiệt tình của đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, trong khi bố mẹ sẽ được thảnh thơi tận hưởng và trải nghiệm nhiều điều thú vị tại không gian thoáng đãng của khu nghỉ dưỡng hướng biển sang trọng này. Đây cũng chính là một trong những điểm ưu việt giúp Premier Village Danang Resort Managed by AccorHotels vượt qua hàng nghìn đối thủ tên tuổi khác trên thế giới trong lĩnh vực nghỉ dưỡng để vinh dự được xướng tên trong giải thưởng danh giá nhất của TripAdvisor năm 2019.

Các căn biệt thự có thiết kế ấm cúng, linh hoạt với nhiều loại hình, đáp ứng được các nhu cầu của mọi du khách.

Với không gian nghỉ dưỡng lý tưởng, thiết kế phù hợp với các gia đình cùng chất lượng dịch vụ luôn được khách hàng đánh giá cao, Premier Village Danang Resort Managed by AccorHotels cũng là lựa chọn của nhiều gia đình người nổi tiếng như gia đình ca sĩ Phương Vy Idol, gia đình diễn viên Kiên Hoàng...

Đây không phải là lần đầu tiên Premier Village Danang Resort Managed by AccorHotels được TripAdvisor bình chọn cho hạng mục giải thưởng quan trọng này. Năm ngoái, cũng trong khuôn khổ giải thưởng Travellers’ Choice Award 2018 của TripAdvisor, Khu nghỉ dưỡng đã liên tiếp mang về 5 giải thưởng quan trọng như: đứng thứ 2 trong Top 25 Khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới dành cho gia đình; Top 25 Khu nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á, Top 25 Khu nghỉ dưỡng tốt nhất Việt Nam, Top 25 Khu nghỉ dưỡng sang trọng nhất Việt Nam và Top 25 Khu nghỉ dưỡng tốt nhất Việt Nam dành cho gia đình.

Khu nghỉ dưỡng được đánh giá rất phù hợp cho các gia đình chia sẻ thời gian du lịch và nghỉ ngơi bên nhau.

Tại giải thưởng danh giá trong lĩnh vực dịch vụ khách sạn - World Luxury Hotel Awards năm 2018, Premier Village Danang Resort Managed by AccorHotels đã được vinh danh "Khu nghỉ dưỡng biển sang trọng nhất thế giới dành cho gia đình".

Liên tiếp có mặt trong các giải thưởng quốc tế danh giá trong lĩnh vực du lịch trên thế giới và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và bổ sung thêm những trải nghiệm mới, Premier Village Danang Resort Managed by AccorHotels ngày càng khẳng định đẳng cấp cũng như sự hấp dẫn, để trở thành sự lựa chọn của không chỉ các gia đình mà còn cả các nhóm bạn, cặp đôi, mỗi khi nghĩ đến một kỳ nghỉ ở thành phố sông Hàn.

Hà My