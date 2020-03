Đà Lạt vào mùa phượng tím 0 Lâm ĐồngTháng 3, phượng tím bắt đầu nở rộ khắp các cung đường Đà Lạt, lý tưởng để chụp ảnh 'sống ảo'.

Mùa mai anh đào vừa kết thúc, Đà Lạt lại trở nên mộng mơ với sắc tím của hoa phượng. Đây là loại cây đặc trưng ở phố núi nở vào tháng 3-4 hằng năm, có tán rộng, hoa nở thành từng chùm tím ngắt cả khoảng trời khiến bao người say lòng. Năm nay, mùa phượng tím đến sớm, khoảng tuần cuối tháng 2 là bắt đầu nở rộ. Vì thế, đây là thời điểm thích hợp nếu bạn muốn lên xứ sở ngàn hoa xả hơi dịp cuối tuần.

Du khách "sống ảo" cùng phượng tím. Ảnh Phương Trâm Nguyễn

Nếu bạn đến Đà Lạt buổi sáng, chưa được nhận phòng khách sạn thì hãy thuê xe máy, chạy một vòng hồ Xuân Hương ngắm phượng. Chọn một gánh sữa đậu nành ven hồ, ngồi thưởng thức ly sữa đậu nóng buổi sáng, ngắm nhành cây sà xuống mặt hộ yên ả, tận hưởng không khí thanh bình. Cách đây hơn 50 năm, khi loài phượng tím vừa du nhập về Đà Lạt thì hồ Xuân Hương được chọn là một trong những nơi thí điểm. Nay đã nhân rộng ra nhiều nơi hơn.

Trong khu trung tâm, đường Trần Phú cách hồ Xuân Hương khoảng 2 km, không chỉ là điểm săn hoa ban vào tháng 11, hoa mai anh đào vào tháng 1 mà còn là điểm chụp ảnh cùng phượng tím tháng 3 rất đẹp. Bên cạnh đó, đường Hai Bà Trưng, Nguyễn Thị Minh Khai... cũng nhiều không kém. Cánh hoa rụng đầy trên mặt đường tạo thành thảm màu tím. Bạn có thể chạy xe máy dọc đường, đến đoạn vắng thì dừng lại chụp ảnh. Điểm trừ là những cung đường này thường đông đúc.

Phượng tím bên bờ hồ Xuân Hương. Ảnh kieung239

Chợ Đà Lạt là một trong những điểm trồng nhiều phượng tím nhất Đà Lạt hiện nay. Những gốc phượng nằm từ đầu chợ rải rác ra đến con đường gần hồ Xuân Hương. Tuy nhiên, nơi này lại khó có thể chụp ảnh đẹp vì luôn nhộn nhịp, khung cảnh họp chợ ban ngày hơi lộn xộn, ban đêm thiếu sáng, chỉ thích hợp để ngắm hoa, khó có thể "sống ảo" cùng hoa.

Ra khỏi ngoại ô, về hướng thiền viện Trúc Lâm hay Thung lũng Tình yêu, bạn đều có thể bắt gặp những gốc phượng tím lâu năm đang nở rộ, hút các tay săn ảnh. Thời gian hoa đâm nụ, nở hoa đến khi tàn kéo dài khoảng 3-5 ngày. Thế nhưng vì các chùm hoa thay phiên nhau nở liên tục, hết lớp này đến lớp khác nên mùa hoa phượng có thể kéo dài ít nhất 2 tháng, trước khi thời tiết thay đổi. Do đó, Giỗ tổ Hùng Vương, kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5... bạn vẫn kịp lên phố núi ngắm hoa. Mặc khác, do ảnh hưởng của Covid-19 nên thời điểm này Đà Lạt không quá đông du khách, giá phòng rẻ hơn so với mọi năm, thích hợp để du lịch nhưng bạn đừng quên các nguyên tắc an toàn khi đi chơi vào mùa dịch.

Phượng tím ở chợ Đà Lạt. Ảnh nguyenminhhai1094

Vi Yến