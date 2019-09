Cua sống phủ ớt hiểm của Thái Lan 0 Mỗi ngày, cả trăm người xếp hàng để thưởng thức đĩa cua sống phủ đầy ớt hiểm, ăn với nước sốt chua cay có thể khiến thực khách "bốc hỏa" ở Bangkok.

Điều khiến thực khách xếp hàng dài chờ đợi trước quán Nice to meet you (N2U) ở thủ đô Thái Lan nằm ở món cua sống chấm sốt ớt chỉ nhìn thôi đã thấy nóng ruột. Vào giờ ăn, bạn phải chờ khá lâu mới có bàn do lượng khách đông. Một phần cua có giá 1.050 baht (khoảng 800.000 đồng).

Món cua sống phủ ớt hiểm.

N2U thực chất là nhà hàng đồ nướng Hàn Quốc, chuyên món thịt ba rọi, thịt bò nướng kiểu Hàn không mấy xa lạ, cũng không có gì đặc sắc. Tuy nhiên, từ khi món cua xuất hiện thu hút sự quan tâm của nhiều food blogger nên quán mới gây chú ý rộng rãi.

Nguyên liệu chính là cua gạch, và phải thật tươi thì mới không bị tanh, hôi khi ăn sống. Cua được chế biến kỹ như nhiều món sống khác, tách vỏ để lộ phần gạch cua vàng như nghệ. Điểm đặc biệt của món ăn là ớt hiểm cắt nhỏ rải đều trên bề mặt. Ớt nhiều đến nỗi đập vào mắt thực khách một màu đỏ tươi. Vì thế nó còn được gọi là món "cua triệu ớt", chắc chắn không dành cho người có vấn đề về bao tử.

Món này không làm khó người Thái vốn đã quen vị cay. Thế nhưng, cua phủ ớt hiểm là thử thách dành cho người ăn cay yếu. Thịt cua ngọt, không tanh, không nặng mùi, tương tự khi bạn ăn tôm hay cá sống ở Thái Lan. Thực khách chấm chung chén nước sốt chua cay rưới thêm mè, nhiều ớt. Vị cay của ớt hiểm không dễ chịu, nó nóng rát ngay cổ họng, đọng lại lâu. Do đó, vài người mới có thể "xử" hết một đĩa cua. Thực khách gọi thêm cơm trắng ăn chung để giảm bớt độ cay.

Món cua sống tẩm ớt hiểm của Thái Lan Ớt phủ đầy món cua sống. Video: N2U

Thức ăn bê lên phải thưởng thức ngay lập tức. Cua sẽ bị tanh khi để lâu. Nếu không quen ăn cay mà vẫn muốn thử, bạn nên gạn hết ớt, hạt ớt, chỉ ăn phần thịt cua và nước sốt. Quán mở cửa từ 11h đến 23h mỗi ngày, đông nhất lúc 6-8h tối. Có nhiều chi nhánh, bạn chọn nơi thuận tiện là được.

Khách ngồi chờ trước cửa quán.

Vi Yến