Con trai Trang Lou cho bò uống sữa trong nông trại ở Hàn Quốc

Nhiệt độ buổi sáng hôm 24/5 ở Jeju khoảng 28 độ C, trời nắng to nhưng mát mẻ. Gia đình Trang Lou thỏa sức dạo chơi trong nông trại và chụp ảnh bên những tán cây to hay hàng rào đá.