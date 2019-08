Chốn vui chơi của sao Việt trong tháng 7

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý qua Mỹ nghỉ dưỡng, kết hợp thăm người thân bạn bè. Chuyến đi kéo dài 2 tuần, qua nhiều địa điểm du lịch đẹp như bãi biển Miami, bang Ohio hay Los Angeles, nhằm kỷ niệm tình yêu của 2 người. Kim Lý chia sẻ: "Happy two year anniversary my love. Love you the most" (tạm dịch: Chúc mừng 2 năm tình yêu của chúng ta, yêu em nhất).