Chốn vui chơi của sao Việt trong tháng 2

H'Hen Niê mở đầu năm mới bằng chuyến du lịch Mỹ và gặp lại những người bạn cũ. "Còn gì hạnh phúc hơn khi được gặp lại Sarah - Miss USA, cô bạn đáng yêu, luôn tươi cười của Hen tại thành phố New York. Cảm ơn Sarah đã giành cho Hen một ngày trải nghiệm New York thật ý nghĩa: ngắm hoàng hôn trên du thuyền, đi tàu điện ngầm, trò chuyện cùng Francesa - Miss Australia, thưởng thức món ăn Việt giữa New York, tặng hoa hồng cho nhau và cùng cầu nguyện cho các nạn nhân ngày 11/9... Cảm ơn Sarah rất nhiều về những khoảnh khắc tuyệt vời này", cô viết.