Chơi đâu đêm giao thừa 2020 ở Hà Nội 0 Để chào đón năm mới 2020 ở thủ đô, bạn có thể hòa mình vào không khí sôi động ngoài trời hoặc tìm đến các quán cà phê trên cao.

Tụ điểm giải trí

Các hoạt động countdown (đếm ngược) đón chào năm mới đã trở thành hoạt động quen thuộc hàng năm ở Hà Nội. Những sự kiện này đều được tổ chức ngoài trời, miễn phí và thu hút lượng lớn khán giả theo dõi. Hầu hết các sân khấu countdown được đặt quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm trung tâm thủ đô. Năm nay, có 4 sân khấu nằm tại các vị trí rất đắc địa.

Tiger Remix

Sự kiện hoàng tráng này bắt đầu "lên nhạc" từ 17h ngày 31/12/2019 và kéo dài qua giao thừa tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Vị trí này rất hot vì giao giữa nhiều tuyến phố như Đinh Tiên Hoàng, Hàng Gai, Cầu Gỗ, Hàng Đào. Người xem có thể đứng dọc phố Đinh Tiên Hoàng, đoạn sát bờ hồ, tuy nhiên phải đến sớm để có chỗ đẹp. Sự kiện có các ca sĩ khách mời như Hoàng Thùy Linh, Tóc Tiên, Tuấn Hưng, Min, Soobin Hoàng Sơn, Emily - Big Daddy...

Countdown party - Voyage of time

Lên đèn muộn hơn một chút là bữa tiệc đếm ngược ở quảng trường Cách mạng tháng 8 - bắt đầu từ 20h ngày 31/12/2019 và kết thúc lúc 0h30 ngày 1/1/2020. Đây là địa điểm countdown quen thuộc nhiều năm qua ở Hà Nội với nhiều nhà tài trợ khác nhau. Sân khấu này nằm ngay phía trước Nhà hát Lớn, cũng nằm ở đoạn giao nhiều tuyến phố diện tích rộng rãi, giáp vườn hoa nên người xem đỡ phải đối mặt với cảnh chen chúc. Countdown party - Voyage of time năm nay có sự góp mặt của Jaykii, nhóm Monstar, Karik, Thiều Bảo Trang, Bùi Thu Thủy...

Chào xuân 2020

Cách không xa sân khấu Tiger Remix, Chào xuân 2020 nằm ở khu vực tượng đài cảm tử, đoạn gần đền Ngọc Sơn cũng là một sự lựa chọn cho những ai muốn đón chào thời khắc chuyến giao năm mới bên hồ Hoàn Kiếm. Chương trình văn nghệ bắt đầu từ 21h30 và kéo dài qua giao thừa, với các nghệ sĩ như nhóm On My Way, nhóm nhóm Jazz glory band, Tô Hải Ninh, Bảo Kim, nhóm Bbstar...

Countdown 2020 - Vũ khúc ánh sáng

Là một trong những sân khấu bắt đầu từ khá sớm, Countdown 2020 - Vũ khúc ánh sáng lên nhạc từ 19h ngày 31/12/2019, tại vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ. Diện tích khá khiêm tốn, cũng khá gần các con phố lớn xung quanh nên bạn có thể tới đây từ phố Ngô Quyền hoặc gửi xe vào phố đi bộ. Chương trình có nhiều ca sĩ nổi tiếng như Lưu Hương Giang, Phương Uyên, nhóm Ngũ Cung, Oplus, Nhật Thủy, Đinh Mạnh Ninh...

Quán cà phê trên cao

Nếu không thích sự chen lấn dưới phố, bạn có thể tìm những quán cà phê trên cao nằm trong ngay trong khu trung tâm để vẫn tận hưởng được không khí sôi động, háo hức khi năm mới vừa sang.

Skyline

Cũng là tên tuổi khá quen thuộc với những ai muốn ngắm Hà Nội về đêm, Skyline là nhà hàng, quán cà phê nằm trên phố Gia Ngư với diện tích rộng rãi, có hồ bơi ngoài trời, rất thích hợp cho một bữa tiệc tất niên bên bạn bè và cũng nhau đếm ngược đón năm mới.

Coffee club

Với những người thường xuyên tham gia đếm ngược ở Hà Nội, có lẽ đây không phải là quán cà phê xa lạ vì tọa lạc ở vị trí lý tưởng, ngay phía trên quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, đối diện tòa nhà Hàm Cá Mập và hướng ra hồ Gươm. Quán còn ghi điểm vì không gian ngoài trời khá thoáng rộng với ban công lớn, du khách có thể hòa mình vào không khí đếm ngược của khu vực xung quanh.

Lofita

Lofita là chuỗi quán cà phê trên cao đang rất hot ở Hà Nội. Chuỗi có 4 quán ở các địa điểm: 338 phố Huế, 30A Trần Hưng Đạo, 12 Ấu Triệu và số 1 Hồ Tùng Mậu. Nếu muốn "quẩy" ở khu vực trung tâm thì bạn có thể chọn địa điểm ở phố Huế với vị trí ở tầng 9-10 có thể nhìn bao quát ra toàn thành phố vào ban đêm hay địa chỉ trên phố Ấu Triệu cũng nằm ở tầng 6-7-8 cũng khá gần hồ Gươm.