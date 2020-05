Check-in địa điểm lịch sử trong MV mới của Hòa Minzy

Chuyển sang cung An Định, quá trình quay phim diễn ra suôn sẻ hơn vì lượng du khách không đông bằng Đại Nội. Công trình kiến trúc này nằm bên bờ sông An Cựu, một mặt hướng ra bến đò. Nó là cung điện riêng của vua Khải Định từ khi còn là thái tử đến khi làm vua, sau này Bảo Đại thừa kế và từng sống ở đây sau khi thoái vị. Cung An Định là gợi ý hay ho dành cho người mê kiến trúc, mang nét độc đáo của những công trình được xây dựng dưới triều Nguyễn, kết hợp giữa phong cách châu Âu và trang trí truyền thống cung đình. Ảnh Wikipedia.