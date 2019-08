Cây cầu lời nguyền tình yêu xuất hiện trong 'Cá mực hầm mật'

"Truyền thuyết tình yêu" này bắt đầu từ bộ phim If you are the one 2 (Nếu em là người tình 2) được thực hiện tại công viên rừng Yalong cách đây gần 10 năm. Bộ phim có sự góp mặt của Thư Kỳ và Cát Ưu, ra đời vào năm 2010 kể về câu chuyện tình yêu lãng mạn, vượt qua nhiều sóng gió để đến được hạnh phúc. Qua bàn tay của đạo diễn gạo cội Phùng Tiểu Cương, Nếu em là người tình 2 đã tạo nên cơn sốt lớn ở Trung Quốc khi đó. Thậm chí, công viên rừng Yalong đã thực hiện nhiều chiến dịch quảng bá du lịch nhờ tiếng vang này.