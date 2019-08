Cầu trượt ra tận cửa máy bay ở sân bay Singapore

Cầu trượt ra thẳng cửa lên máy bay ở sân bay Singapore

Hè này, Singapore liên tục khuấy đảo dân du lịch thế giới với những điểm check in hấp dẫn như khu vườn treo cổ tích ở Gardens by the Bay hay tổ hợp sân bay Jewel Changi được ví như khu vườn nhiệt đới trong nhà. Mặc dù là quốc gia với đa phần cảnh quan nhân tạo nhưng sự đầu tư chỉn chu tới từng hạng mục khiến đảo quốc sư tử luôn là điểm đến được yêu thích. Thậm chí, ngay từ khi đặt chân xuống sân bay hay khi lên máy bay rời khỏi Singapore, du khách cũng sẽ luôn có những trải nghiệm tuyệt vời.

Một đường ống cầu trượt đưa hành khách ra tận cửa sân bay ở nhà ga số 4 sân bay quốc tế Changi đang khiến nhiều người tò mò. Thay vì phải xếp hàng check out rất lâu với những hàng dài, sau đó có thể phải di chuyển quãng đường xa để tới cửa ra máy bay, giờ đây, du khách có thể chỉ mất vài giây, chui vào cầu trượt và tới ngay điểm cần đến.

Hiện nay, tất cả hành khách khi xuất cảnh khỏi Singapore đều có thể chỉ cần thực hiện qua máy (trừ trẻ em). Bạn chỉ cần đưa thẻ lên máy bay (boarding pass) qua cổng hồng ngoại, hệ thống sẽ tự động mở cửa và hoàn tất thủ tục cho bạn. Sau khi qua được 2 cửa, bạn sẽ thấy ngay những ống trượt màu đỏ trước mắt, giống hệt trong các khu vui chơi trẻ em hay các công viên ngoài trời. Ống được thiết kế với những vòng xoắn vừa phải, không gây nguy hiểm, tốc độ hợp lý. Trong chớp mắt đã xuống đến tầng 1, sát với cửa lên máy bay.

Để sử dụng được hệ thống này, bạn không cần phải trả tiền trực tiếp nhưng cần tiêu ít nhất 10 SGD (tương đương 170.000 đồng) tại bất kỳ nhà hàng hay cửa hàng mua sắm nào trong sân bay. Đây được xem là một cách kích cầu mua sắm tại một trong những sân bay mua sắm tốt nhất thế giới. Một hành khách tên Yusuf El Askary đã quay lại video trải nghiệm hệ thống ống trượt tại ga số 4 sân bay Changi. Anh ta tỏ ra rất thích thú với cách di chuyển chưa từng có này. Video lập tức được nhiều tờ báo nổi tiếng và các diễn đàn du lịch thế giới chia sẻ.

Đây không phải là hệ thống cầu trượt duy nhất ở sân bay Changi. Công trình này đã xuất hiện ở nhà ga số 3, từng được xem là ống trượt trong sân bay cao nhất thế giới, với độ cao 12 m, trải khắp 4 tầng. Sân bay Changi nhiều năm liền đứng đầu danh sách sân bay tốt nhất thế giới với dịch vụ tốt, mua sắm phong phú, kiến trúc đẹp, nhiều khu phức hợp đa dạng như khu vui chơi trẻ em, vườn hoa, bể bơi...

Video: UNILAD Adventure