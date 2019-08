Cách chiên đậu hũ non vuông vức, không vỡ 0 Đậu hũ non rất mềm, chỉ cần gắp đã có thể vỡ, do đó, bạn cần bọc bên ngoài bằng lớp bột mỏng.

Đậu hũ (đậu phụ) quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của người châu Á, nhất là ở các quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia... Loại thực phẩm này dễ ăn, dễ chế biến thành các món khác nhau. Ngoài ra, đậu hũ cũng có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe và nhan sắc, do đó được nhiều bà nội trợ ưa chuộng.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể chế biến đậu hũ một cách khéo léo, vì bản thân miếng đậu rất mềm, mỏng và dễ vỡ. Chiên đậu hũ đã khó, chiên đậu hũ non còn khó hơn nhiều. Đây được coi là một thử thách mà không phải ai cũng có thể vượt qua, ngay cả những người chăm chỉ vào bếp.

Miếng đậu hũ non rất mềm, đôi khi chỉ cần đưa từ trong hộp ra khay hay chảo cũng đã có thể vỡ nát, không đẹp mắt, chế biến cũng khó khăn. Khi đưa lên chảo rán, miếng đậu rất dễ vỡ hoặc dính chảo, rất khó để chiên thành công. Tuy vậy, ở các nhà hàng, người đầu bếp vẫn có thể rán đậu hũ non dễ dàng, với lớp vỏ bên ngoài vàng giòn rụm, bên trong mềm tới mức như tan ra trên đầu lưỡi. Do đó, bạn chỉ cần lưu ý một số kinh nghiệm dưới đây để có thể trổ tài chiên đậu hũ non, khiến người khác phải trầm trồ.

Luộc với muối hoặc rắc muối

Muối rất quan trọng khi chế biến món ăn này, bởi nó không chỉ có tác dụng khiến miếng đậu đậm đà hơn mà còn giúp hút bớt nước. Khi chiên trên dầu nóng, đậu hũ nhanh chín, lớp vỏ giòn và ngon hơn.

Bạn có thể cắt đậu hũ non thành từng miếng nhỏ, sau đó rắc lên trên ít muối. Ngoài ra, bạn cũng có thể để cả tảng đậu, luộc sơ với nước sôi có thêm chút muối, sau đó mới cắt thành từng miếng nhỏ, thấm thật sạch nước bằng giấy lót.

Lớp vỏ

Khác với đậu hũ thông thường có lớp vỏ hơi dày và sần, đậu hũ non hoàn toàn không có lớp vỏ. Do đó, khi chiên rất dễ vỡ hoặc bị dính trên chảo. Cách khắc phục hiệu quả nhất là tạo cho nó một lớp vỏ, vừa ngon, đậm đà, vừa dễ chế biến. Đậu hũ non ngon nhất là chiên cùng lớp vỏ trứng muối. Bạn dùng trứng gà bỏ lòng trắng, bột chiên giòn và bột chiên xù vào 3 bát khác nhau. Đầu tiên, lấy miếng đậu thả vào bột chiên giòn, sau đó là trứng, cuối cùng là bột chiên xù. Cuối cùng, lòng đỏ trứng muối hấp cách thủy, nghiền nát rồi đảo qua với dầu. Sau đó cho phần đậu đã chiên vào để trứng bám vào đậu. Lưu ý miếng đậu hũ áo chỉ để một lớp bột đều, vừa đủ, không quá nhiều cũng không quá mỏng và chỉ nhúng khi đậu hoàn toàn ráo nước, nếu không sẽ bị trôi mất.

Chảo sạch

Trước khi chiên đậu hũ non, chảo phải được đảm bảo sạch, chọn chảo không dính hoặc không có vết xước, rất dễ bị sát chảo. Cho một ít nước vào chảo để đun sôi, làm sạch hoàn toàn.

Dầu

Dầu chiên phải nóng già và chiên ngập dầu. Muốn đậu có lớp vỏ vàng giòn, bên trong mềm thì bạn phải chiên trên lửa già và đủ dầu. Nếu dùng ít dầu, đậu lâu chín hơn, hơn nữa lại còn bị ngấm ngược dầu vào bên trong đậu, sẽ không ngon. Tốt nhất là dầu ngập khoanh đậu, chiên chín vàng thì vớt ra và để ráo dầu. Khi mới thả đậu vào, bạn không nên đảo hoặc lật, đợi đậu vàng một mặt mới lật mặt kia rán tiếp vì đậu hũ non rất dễ vỡ.