Các khách sạn sang trọng từng đón Tổng thống Mỹ ở Hà Nội và TP HCM

Phòng tổng thống với diện tích 181 m2 nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà, gồm nhiều phòng chức năng như phòng họp, phòng ăn cho khoảng 10 người, nhà bếp riêng... với view nhìn toàn cảnh thành phố. Tất cả các tiện nghi, chi tiết phòng ốc được trang bị theo thói quen của các vị Tổng thống như amenities (đồ dùng một lần), dụng cụ hút cigar, hay ngay cả máy tập thể dục cũng phải đúng model và thương hiệu họ đang sử dụng. Đầu bếp khách sạn cùng đầu bếp riêng của Tổng thống lên thực đơn theo yêu cầu, nghiêm ngặt trong khâu chế biến, bảo đảm an toàn vệ sinh ở mức tối đa. Đại diện khách sạn cũng chia sẻ vấn đề an ninh là điều tối quan trọng. Tất cả các nắp cống trên 3 con đường bao quanh New World đều được hàn lại để chống khủng bố, đồng thời tăng cường camera khắp ngõ ngách. Thông thường, đoàn hậu cần của Tổng thống tiền trạm ít nhất vài tuần để chuẩn bị. Đợt đón Tổng thống Bush con, tổng số phòng sử dụng của đoàn là gần 500 trong số 553 phòng của khách sạn.