'Bữa tối Trump - Kim' được tái hiện tại Hà Nội 0 Bữa tối nguyên thủ 'The Trump-Kim Summit Four-Hands Dinner' sẽ được đầu bếp của khách sạn Metropole thực hiện trong tuần lễ ẩm thực.

Bếp trưởng Điều hành khách sạn Metropole, Paul Smart, và các cộng sự sẽ tham gia Tuần lễ ẩm thực Metropole Culinary Stars lần thứ 2, diễn ra từ ngày 6 đến 13/10. Lễ hội sẽ có sự tham gia của 18 siêu đầu bếp hàng đầu thế giới, trong đó có 8 người được phong sao Michelin. Trong đó, các đầu bếp chủ nhà là khách sạn Metropole sẽ mang đến trải nghiệm ẩm thực với tên gọi bữa tối nguyên thủ "The Trump-Kim Summit Four-Hands Dinner". Đây cũng chính là những người đã chuẩn bị thực đơn Thượng đỉnh Mỹ - Triều cho Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim hồi tháng 2.

Các siêu đầu bếp được phong sao Michelin tham gia tuần lễ ẩm thực hàng đầu Đông Nam Á có Jacques Pourcel (đầu bếp 3 sao Michelin đến từ nhà hàng Le Jardin des Sens, Pháp), David Rathgeber (đầu bếp kiêm chủ nhà hàng Michelin L’Assiette, Paris), Hervé Rodriguez (đầu bếp và chủ nhà hàng Michelin MaSa, Paris), Jean-Baptiste Natali (đầu bếp trẻ tuổi nhất ở Pháp được phong sao Michelin năm 2002 khi mới 27 tuổi), Raoul Meuwese (bếp trưởng nhà hàng Michelin Bridges thuộc khách sạn Sofitel Legend The Grand Amsterdam) và Michael Dyllong (Bếp trưởng nhà hàng Michelin Palmgarden từ Dortmund, Đức).

Sự kiện còn có sự góp mặt của các đầu bếp nổi tiếng trên thế giới như René van Empelen (Đầu bếp riêng của gia đình Hoàng gia Hà Lan), Didier Corlou (Vua Đầu bếp đã đạt giải Master Chef ở Pháp), Patrice Marchand (nghệ nhân phô mai đến từ gia đình sản xuất phô mai hàng đầu thế giới từ 1880), Stéphane Bonnat (đến từ Bonnat Chocolatier, nhà sản xuất chocolate đầu tiên trên thế giới), Alain Caron (tác giả của 14 cuốn sách dạy nấu ăn nổi tiếng), Vanessa Huang (được chuyên trang ẩm thực Michelin Guide xếp vào một trong những nữ đầu bếp hàng đầu châu Á), Bruno Dinel (bậc thầy nướng bánh từ Pháp và giữ kỷ lục lát bánh mỳ dài nhất thế giới) và Fabrice Danniel (bậc thầy làm bánh).

Chi tiết tuần lễ ẩm thực Metropole Culinary Stars 2019:

Ngày 6/10: "Brunch", tiệc sáng muộn ngày chủ nhật tại nhà hàng angelina "angelina Sunday Brunch with the Stars" với những món ăn sáng tạo được chế biến ngay tại chỗ, đồ uống không giới hạn cùng nhạc DJ sôi động.

Ngày 7/10: Bữa tiệc gia vị 6 món "An Exotic World of Spice Dinner", trong đó mỗi món ăn sẽ được chế biến với một loại gia vị đặc biệt và được kết hợp với một loại rượu vang hương vị riêng.

Ngày 8/10: Tiệc tối 7 món "A Dinner to Remember from the Farm & the Sea" với các món ăn được chế biến từ hải sản và những nguyên liệu tươi ngon nhất từ trang trại.

Ngày 9/10: Dạ tiệc tối đặc biệt "A Most Exclusive Wine Dinner", với 6 món ăn, nhiều loại rượu vang và champagne thượng hạng từ 5 nhà sản xuất rượu hàng đầu thế giới.

Ngày 10/10: Bữa tối nguyên thủ "The Trump-Kim Summit Four-Hands Dinner", một trải nghiệm ẩm thực đặc biệt cùng 2 đầu bếp của khách sạn Metropole, những người đã chuẩn bị thực đơn Thượng đỉnh Mỹ - Triều cho Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim hồi tháng 2.

Cũng đồng thời diễn ra trong tối 10/10 là Tiệc phô mai và rượu "An Extravagant Cheese & Wine Evening with Artisanal Bread", với hơn 30 lựa chọn phô mai Les Frères Marchand dùng kèm món bánh mì được làm thủ công.

Ngày 11/10: Màn tranh tài giữa 14 siêu đầu bếp "The Metropole Culinary Showdown Dinner" trong vòng 60 phút. Thực khách sẽ thưởng thức bữa tối với 4 món ăn đặc biệt.

Ngày 12/10: Tiệc tối cùng các sao đầu bếp "The All Star Dinner" với 9 món ăn độc đáo, được chuẩn bị bởi 10 đầu bếp hàng đầu thế giới.

Ngày 13/10: "Magnifique Sunday Brunch", với 9 quầy bếp chế biến trực tiếp, đây sẽ là cơ hội để giao lưu cùng các đầu bếp hàng đầu thế giới.

Linh Hương