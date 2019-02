Bờ sông Hoài - điểm ngắm hoàng hôn đẹp ở Hội An

Đặc biệt, đoạn bờ sông kéo dài từ chùa Cầu đến chợ Hội An là một trong những nơi mà bạn có thể chiêm ngưỡng ánh hoàng hôn rất đẹp ở Hội An. Trước đây, đoạn gần chợ Hội An là chợ "chồm hỗm" (người bán buôn tự bày hàng ra đường). Sau này, nó mở rộng thành bến thuyền du lịch, bên cạnh bến thuyền cũ chở khách về xã Cẩm Kim - Ảnh: Vi Yến.