Bỏ qua Sydney, hãy đến những nơi có thiên nhiên tươi đẹp ở Australia

Sydney thu hút tới hơn 30 triệu lượt du khách mỗi năm, nhưng bên cạnh Sydney với nhà hát Opera nổi tiếng thì những bãi biển, những khung cảnh thiên nhiên hoang dã, những trải nghiệm ẩm thực phong phú... tại nhiều nơi khác tại Australia cũng đáng được khám phá. Dưới đây là 12 địa danh trải dài từ Melbourne tới vịnh Byron.

Blue Mountains tại New South Wales

Cái tên Blue Mountains được đặt theo những đám mây mù màu xanh bao phủ khu rừng bạch đàn tại đây bởi hơi nước cùng dầu cây bạch đàn kết hợp với ánh sáng mặt trời đã tạo ra một màu xanh da trời rực rỡ, đẹp tuyệt vời. Nằm ở bang New South Wales, cách Sydney 2 giờ đi tàu, bên cạnh những cảnh quan thiên nhiên đặc sắc thì Blue Mountains còn nổi tiếng với 3 tháp đá tự nhiên Three Sisters.

Melbourne với thức ăn ngon và nghệ thuật đường phố đặc sắc

Melbourne, nằm ở bang Victoria, được biết đến với văn hóa ẩm thực, nghệ thuật đường phố và những cửa hàng cà phê khắp mọi nơi. Tại đây có những con đường nhỏ, là những dãy dài các tác phẩm nghệ thuật đường phố, cửa hàng, nhà hàng và các quán bar. Nếu bạn muốn nghỉ ngơi trong một không gian yên tĩnh, tràn ngập màu xanh thì có thể tới Royal Botanic Gardens Victoria (vườn bách thảo hoàng gia), đắm mình dưới ánh mặt trời tại bãi biển St.Kilda hay đi bộ trên bến tàu để ngắm nhìn đường chân trời của Melbourne. Bạn cũng có thể ghé thăm bãi biển Brighton nổi tiếng với những túp lều nhỏ nhiều màu sắc.

Thung lũng Barossa - vùng rượu vang chịu ảnh hưởng từ Đức

Nằm cách Adelaide khoảng 65 km, thung lũng Barossa là một vùng rượu vang nổi tiếng với nhiều sản phẩm và các nhà máy sản xuất rượu vang địa phương. Ngoài việc tham quan các vườn nho của thung lũng, du khách còn có thể tìm hiểu lịch sử tại bảo tàng hàng không Greenock.

Rạn san hô Great Barrier tại Queensland

Đang dần biến mất nhưng rạn san hô Great Barrier vẫn là một nơi rất đáng để khám phá. Là một trong bảy kỳ quan tự nhiên và là di sản thế giới của UNESCO, rạn san hô này nằm tại tiểu bang Queensland của Australia. Chứa 400 loại san hô, nơi đây cũng là ngôi nhà của 4.000 loài thân mềm cùng 1.500 loài cá. Du khách có thể tham quan san hô bằng những chuyến lặn biển, chuyến bay trực thăng hoặc bằng thuyền đáy kính.

Lướt sóng và tham gia lễ hội âm nhạc tại vịnh Byron

Vịnh Byron là điểm đến ưa thích dành cho những người yêu sóng và sự sôi động. Thị trấn ven biển nằm tại New South Wales này tự hào khi sở hữu ngọn hải đăng từ thế kỷ 19, những bãi biển cùng các khu spa tuyệt đẹp. Tại đây bạn có thể lướt sóng, xem cá voi hay chèo thuyền kayak bên những chú cá heo thông minh cùng rất rất nhiều hoạt động khác. Và nếu bạn có thể sắp xếp thời gian thì lễ hội âm nhạc thường niên tại đây như Byron Bay Bluesfest cũng là một hoạt động khó có thể bỏ qua.

Tasmania với văn hóa, thiên nhiên hoang dã

Tới thủ phủ Hobart của Tasmania, bạn có thể ghé thăm nhà máy bia Cascade, nhà máy bia lâu đời nhất tại Australia và một khu bảo tồn động vật hoang dã, nơi những chú gấu túi koala, những con quỷ Tasmania cùng rất nhiều loài động vật khác, sinh sống. Hobart cũng được chú ý nhờ bảo tàng Museum of New and Old Art (MONA), được thành lập bởi triệu phú David Walsh, nổi tiếng với những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Ngoài ra, những người đi bộ tới Tasmania có thể sử dụng phà từ Melbourne để khám phá những con đường mòn tuyệt đẹp như Overland và đường đi bộ trong rừng mưa Tarkine.

Alice Springs có những dãy núi và hẻm núi

Nằm ở phía bắc của Australia, Alice Springs thu hút nhiều khách du lịch yêu nghệ thuật với rất nhiều phòng trưng bày. Thị trấn này cũng là cửa ngõ vào vùng sa mạc Red Center đặc trưng bởi những ngọn núi, hẻm núi và các địa điểm linh thiêng của thổ dân. Một trong những địa hình dễ nhận biết nhất là khu vực Uluru nhiều sa thạch. Màu sắc của chúng thay đổi tùy thuộc vào thời gian trong ngày, đỏ rực vào lúc bình minh và chuyển cam khi hoàng hôn.

Margaret River nổi tiếng với những hang đá vôi

Vùng Margaret River của Australia có hơn 100 hang động đá vôi, 6 trong số đó mở cửa cho khách du lịch. Những tuyệt tác dưới mặt đất này hình thành khoảng 1 triệu năm trước và chứa nhiều các tinh thể đẹp mắt.

Thành phố Gold Coast với nhiều bờ biển đẹp

Gold Coast là một thành phố thuộc tiểu bang Queensland, nơi có rất nhiều khách sạn, nhà hàng và quán bar. Với rất nhiều bãi biển đẹp, thành phố này là thiên đường cho những ai yêu thích ánh mặt trời và cát trắng. Nếu không, du khách cũng có thể ghé qua các gian hàng tại Miami Marketta - một khu ẩm thực quốc tế.

Ở Cairns, bạn có thể đi tàu xuyên qua rừng mưa Queensland

Nằm rất gần rạn san hô Great Barrier, Cairns mang đến cho du khách nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp. Bạn có thể đi tàu trên tuyến đường sắt Kuranda, xuyên qua khu rừng mưa nhiệt đới đã được UNESCO công nhận của Queensland hoặc có thể ngắm nhìn những phong cảnh ấn tượng từ trên cao thông qua tuyến cáp treo Skyrail Rainforest.

Rất nhiều thứ để tham quan tại Perth

Về mặt địa lý, Perth là một thành phố gần như bị cô lập nhưng tại đây không hề thiếu những thứ để khám phá. Du khách có thể tận mắt chứng kiến các loài động vật hoang dã của Australia tại Sở thú Perth, thưởng thức đồ ăn tại các nhà hàng, quán bar và các quán cà phê tại Print Hall, một không gian được cải tạo từ một tòa soạn cũ. Để thư giãn hơn, du khách có thể tắm nắng bên bãi biển hay đi dạo qua King Park và vườn bách thảo của thành phố.

Tới đảo Kangaroo để ngắm nhìn những loài động vật hoang dã

Nằm ngay sát bờ biển lục địa Nam Australia, đảo Kangaroo là điểm đến hoàn hảo cho nhưng ai yêu thích thiên nhiên và động vật hoang dã. Tại đây bạn có thể dạo quanh những loài sư tử biển quý hiếm và quan sát các quần thể gấu túi koala và các sinh vật khác. Bạn cũng có thể khám phá các khu bảo tồn và công viên quốc gia của đảo. Là một trong những hòn đảo lớn nhất ở Australia, khu vực này còn được biết đến với hải sản tươi sống và đồ ăn ngon.

Tiến Quang