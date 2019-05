Biên đạo Hani Abaza: 'Vũ hội Ánh dương là một thử thách khác biệt' 0 Biên đạo người Canada ví show diễn này như một 'đưa con tinh thần', mong muốn mang đến một chương trình mới mẻ, chất lượng cho khán giả Việt.

Hani Abaza là biên đạo múa tài năng đến từ Canada, từng gắn bó với làng giải trí Việt trong nhiều show truyền hình như So you think you can dance và các show diễn của Mỹ Tâm, Khánh Thi... Trong một thử thách mới (theo cách nói của anh), Hani sẽ tạo ra một thế giới mới vô cùng kỳ lạ trong vai trò biên đạo chính, đồng đạo diễn, đồng sáng tạo show nghệ thuật quy mô quốc tế mang tên "Vũ hội Ánh dương" tại Sun World Ba Na Hills, diễn ra tháng 6 tới.

- Anh nghĩ gì trước lời mời làm biên đạo cho show diễn 'Vũ hội Ánh dương'?

- Sáng tạo ra một thứ gì mới luôn tốn rất nhiều thời gian. "Vũ hội Ánh dương" giống như một đứa con tinh thần chung của tôi và đạo diễn Phạm Hoàng Nam. Tôi phải suy nghĩ về thời gian sẽ bỏ ra, chất lượng mà muốn cho thế giới thấy. Tôi nhận lời chủ yếu vì Phạm Hoàng Nam và Sun Group, họ đều là những người rất giỏi mà tôi muốn hợp tác khi đến Việt Nam.

Tôi đã làm rất nhiều chương trình TV, các MV ca nhạc, liveshow nhưng đây là một thử thách hoàn toàn khác biệt bởi Bà Nà Hills là cả một thế giới, tạo ra một thế giới chẳng bao giờ dễ cả. Nó là một thử thách lớn, đòi hỏi nhiều tâm trí và công sức hơn.

- Anh gặp áp lực và khó khăn gì khi tham gia show diễn này?

- Tôi thấy rất áp lực vì muốn làm hài lòng Sun Group, Sun World, chính mình và quan trọng hơn, là khán giả Việt Nam. Tôi đã làm việc ở Việt Nam 7 năm, nhận được những yêu mến nồng hậu từ bạn bè và khán giả. Bởi vậy nếu có thể đáp lại tình cảm đó, đem đến cho khán giả những điều mới mẻ, tôi sẽ rất hạnh phúc.

Tôi sẽ không gọi đó là khó khăn. Tôi nghĩ về chúng như những thử thách nhiều hơn. Chúng tôi tạo ra tất cả những thứ mới: âm nhạc, phục trang, show diễn, diện mạo, khái niệm. Thật là một thách thức lớn để tìm được đúng hướng nhưng những gì chúng tôi có thể làm là bắt đầu, dần trở nên tốt hơn và tốt hơn nữa. Tôi giỏi làm việc dưới áp lực và lúc nào cũng sẵn sàng cho các thử thách.

- Những thuận lợi của một nghệ sĩ quốc tế làm đạo diễn một show nghệ thuật tại Việt Nam là gì?

- Tôi từng làm việc ở nhiều nước khác nhau như Canada, Ai Cập, Dubai hay Nam Phi. Dàn diễn viên của Bà Nà Hills cũng vô cùng đa dạng và thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau, từ khắp nơi trên thế giới. Tôi cảm thấy mình như đang ở nhà, có thể dễ dàng nói chuyện với người Ukraine, Cuba, Brazil, Mỹ, Nga. Thế giới là nhà tôi, nên tôi nghĩ đó chính là thuận lợi đầu tiên.

Thuận lợi nữa là tôi có một ê kíp tuyệt vời. Đạo diễn Phạm Hoàng Nam là cấp trên siêu đẳng và những thành viên khác từ Canada, Bulgaria, Việt Nam... tạo nên một ê kíp quốc tế. Tôi không thể làm được bất cứ thứ gì nếu thiếu họ.

Tôi cũng hiểu về văn hóa Việt Nam. Nhiều năm làm So you think you can dance, tôi học được khán giả Việt Nam thích xem gì, biết họ muốn có cảm nhận như thế nào. Điều này quan trọng cho việc sáng tạo của tôi.

Hani Abaza cảm thấy áp lực trước show diễn "Vũ hội Ánh dương".

- "Vũ hội Ánh Dương" ấp ủ khát vọng thay đổi diện mạo Bà Nà, định hướng cho mọi bước đi nghệ thuật của khu du lịch trong tương lai. Là một biên đạo và đạo diễn, anh đặt mục tiêu gì cho show diễn này và cho chính bản thân mình?

- Điều quan trọng nhất là cần phải hiểu rằng chúng ta làm ra một thứ mới không phải bởi vì những gì trong quá khứ không hiệu quả. Chúng ta nâng cấp quá khứ. Chúng ta nghĩ ra những ý tưởng mới, cách thức mới cho các show nghệ thuật tại Bà Nà. Cá nhân tôi muốn tạo ra một thế giới mới để mời mọc khán giả bước vào khám phá. Họ đến với thế giới của chúng tôi chứ không phải chúng tôi biểu diễn trong thế giới của họ. Tôi nghĩ điều này sẽ tạo ra một sự khác biệt lớn ở trạng thái, cảm xúc, không khí của khu du lịch. Đó là những thứ mà chúng ta có thể thực sự làm rung động ai đó, là nơi phép thuật có thể xảy ra đầy bất ngờ.

- Anh đã chuẩn bị riêng cho mình những gì trước khi bắt tay vào xây dựng "thế giới mới" đó tại Bà Nà?

- Tôi có một bí mật. Ngay khi nhận lời mời tham gia show "Vũ hội Ánh dương", tôi đã đến Bà Nà Hills một mình, rất nhiều lần và cho tới tận bây giờ, như một du khách, để cảm nhận cái cách mọi người cảm về Bà Nà hoặc đôi khi chỉ đơn giản là để ngồi ngắm nhìn cảnh vật, mọi người xung quanh, suy nghĩ mơ mộng. Và tôi nhận ra rằng bất kể chương trình nghệ thuật cũ mới như thế nào, nơi đây cũng thật kỳ diệu. Tất cả mọi người đều rất hạnh phúc khi họ ở đó. Vì vậy, tôi không muốn thay đổi điều này. Tôi muốn nâng cấp nó, muốn đảm bảo rằng mọi người sẽ vẫn hạnh phúc ở đây theo một cách hào hứng và nhiều bất ngờ hơn.

Biên đạo Hani Abaza tập luyện cùng đồng nghiệp.

- Theo anh, show nghệ thuật "Vũ hội Ánh Dương" sẽ đem lại những hiệu ứng như thế nào khi ra mắt khán giả?

- Đây là bước đầu tiên để tạo ra một thứ gì đó mới, nguyên bản và tuyệt vời. Tuy nhiên, bạn không thể thay đổi mọi thứ sau một đêm. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là Sun World có thể đồng hành với chương trình nghệ thuật này và tiếp tục đặt nó trong những tổ hợp giải trí khác của họ như một ý tưởng, một câu chuyện xuyên suốt. Bởi lẽ, muốn vươn lên đẳng cấp quốc tế thì chúng ta cần phải tìm được một tiếng nói độc đáo theo cách quốc tế. Và đó là điều tôi muốn mang đến cho Sun World. Tôi cũng hy vọng thành công của chương trình này có thể truyền cảm hứng như một làn sóng mới.

Hải My